Ein Unternehmen hat an seinem neuen Standort in Empfingen deutlich mehr Wohnfläche geschaffen als ursprünglich genehmigt – nun hat der Gemeinderat ein klares Signal gesetzt: Die beantragte nachträgliche Genehmigung der Änderungen wurde einstimmig abgelehnt.

Ausgangspunkt war ein Bauantrag aus dem Jahr 2022: Genehmigt wurde ein Betriebsgebäude für ein Unternehmen mit einer untergeordneten Betriebsinhaberwohnung im Obergeschoss. Später meldete der Architekt laut Hauptamtsleiter Theo Walz, der Baugrund sei schwieriger als erwartet – unter anderem wegen verbliebener Heizleitungen aus früherer Kasernennutzung. Dies habe eine tiefere Gründung notwendig gemacht, wodurch schließlich ein Untergeschoss entstand.

Zu viele Räume mit Wohncharakter

Doch mit der baulichen Anpassung veränderte sich auch die Nutzung grundlegend. Statt gewerblicher Räume im Erdgeschoss wurde dort eine weitere Wohnung eingeplant. Auch das Untergeschoss enthält überwiegend Räume mit Wohncharakter – darunter Sauna und Nebenräume. Im Obergeschoss wurde ein Wintergarten ergänzt.

„Was vorher geplant war und was nachher gebaut wurde, das war so massiv, dass ich sofort die Baurechtsbehörde informiert habe“, so Walz im Gemeinderat. Wohnnutzung sei in einem Gewerbegebiet nur in sehr eingeschränktem Umfang zulässig (maximal 40 Prozent) – und müsse sich dem Gewerbebetrieb deutlich unterordnen. Genau das sei hier nicht mehr der Fall.

Hellstern: „Ich muss mich zügeln“

Im Gremium herrschte Unverständnis über das Vorgehen. „Ich muss mich zügeln“, sagte Armin Hellstern. „Man kann doch nicht einfach gegen die Baugenehmigung verstoßen.“ Das Ziel sei, künftig Wohnen im Gewerbegebiet grundsätzlich zu verbieten. Mehrere Ratsmitglieder verwiesen darauf, dass das Thema Wohnen bereits bei der Grundstücksvergabe kritisch diskutiert worden sei. Uwe Gfrörer sprach von einem „No-Go“ und fühlte sich getäuscht. „Das ist doch wieder der Klassiker“, so Gemeinderätin Doris Horschig-Ladenburger.

Bürgermeister Ferdinand Truffner zog einen Vergleich zum sogenannten „Lotzer-Haus“ in Horb, das zwangsgeräumt wurde – eine Geschichte, die überregional Schlagzeilen machte. Und: „Der vom Unternehmen beauftragte Architekt ist kein unbeschriebenes Blatt in Horb“, fügte Truffner hinzu.

Eine Wohnung ist schon bezogen

Besonders kritisch sahen die Ratsmitglieder, dass der Änderungsantrag erst im Februar eingereicht wurde – da waren die baulichen Änderungen bereits umgesetzt. Vor einer Woche ist bereits eine Wohnung bezogen worden.

Der Antrag wurde abgelehnt. Nun liegt der Ball bei der Baurechtsbehörde Horb.