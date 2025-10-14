Wohnen, Klimaschutz und Ortsmitte: Grünes Licht für „Mötzingen 2040“

Mit dem Entwicklungskonzept sollen 18 strategische Ziele und 34 Projekte in Mötzingen realisiert werden – ob Wohnen, Soziales oder Klimaschutz. Die Herausforderungen sind groß.
In einer Sondersitzung gab der Gemeinderat einstimmig grünes Licht für das „Integrierte Gemeindeentwicklungskonzept Mötzingen 2040“ – ebenso für ein Neuordnungskonzept im geplanten Sanierungsgebiet „Ortskern III“. Die beiden Konzeptionen sollen gemeinsam die Grundlage für eine ganzheitliche und zukunftsorientierte Entwicklung der Gemeinde bilden.