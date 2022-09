2 Hoch oben auf dem Dach des Wohnblockes 16 weihen die Zimmermänner der Firma Holzbau Jäckle aus Schwenningen das neue Wohnhaus ein. Dieses wird ab Dezember bezugsfertig sein. Foto: Schölzel

2018 angekündigt, jetzt können die Mieter kommen: Die neue (alte) Wohnanlage Erbsenlachen wurde feierlich eingeweiht. Ab Dezember kann einer der Wohnblöcke bereits bezogen werden.















VS-Villingen - "Gesegnet sei das neue Haus und alle die hier gehen ein und aus", rufen die Zimmermänner der Firma Holzbau Jäckle aus Schwenningen, hoch oben auf dem Wohnblock 16, bevor sie schallend Weingläser auf dem Asphalt zerschellen lassen.

Bis zum Richtfest der Wohnanlage Erbsenlachen in Villingen, war es ein weiter Weg: 2018 wurde der Verkauf des Gebietes bereits angekündigt, dann tat sich lange Zeit nichts. Nun, rund vier Jahre später, werden die ersten Wohnungen bereits im Dezember bezugsfertig.

Die wirtschaftliche Lage habe das Projekt schwierig gemacht, berichtet Architekt Franz Eisele. In Zeiten wie diesen funktioniere ein Großprojekt nur als Teamarbeit, lobte er die trotz eisiger Kälte und strömenden Regens zum Richtfest zahlreich erschienen Handwerker, Ingenieure und Vertreter der Stadt. "Ohne ortsansässige Handwerker wäre das gar nicht möglich gewesen", so der Architekt.

Wie viel investiert wurde, darüber herrscht Schweigen

Von ortsansässigen Handwerkern haben die Beteiligten auch bei der Investitionssumme profitiert, so Investor Mario Uhlig, Teamleiter der d.i.i. Deutsche Invest Immobilien. Über die tatsächliche Investitionssumme wird aber vollkommenes Stillschweigen bewahrt – nach früheren Informationen sollen für das Projekt 15,2 Millionen Euro in die Hand genommen worden sein. "Die Preise laufen ja überall davon. Sicher haben wir einen zweistelligen Millionenbetrag investiert. Ich kann aber sagen: Aufgrund der guten lokalen Vernetzung der Architekten sind wir noch im preislichen Rahmen", so Uhlig.

Für diesen zweistelligen Millionenbetrag wird bis zur Fertigstellung im Dezember bis Frühjahr des kommenden Jahres einiges für neue Mieter geschaffen: Die bisherigen Wohnblöcke werden kernsaniert mit PV-Anlagen auf dem Dach, es gibt barrierefreien Zugang via Aufzug, Glasfaseranschluss, Pkw-Parkplätze und Fahrradstellplätze und sogar sechs Wallboxen zum Aufladen von E-Autos werden den zukünftigen Mietern bereitgestellt.

Für alle Bevölkerungsschichten attraktiv

Insgesamt 105 Mietwohnungen werden mit Fertigstellung des dritten und letzten Wohnblocks im Sommer kommenden Jahres auf insgesamt 8808 Quadratmetern Wohnfläche bereitstehen. Laut Eisele und Uhlig soll das neue Wohnungsangebot für alle Bevölkerungsschichten attraktiv sein: Von Singles in einer Zwei-Zimmer-Wohnung mit 45 Quadratmetern, bis hin zu vierköpfigen Familien in einer Vier-Zimmer-Wohnung mit 92 Quadratmetern, alle sollen sie im Wohngebiet Erbsenlachen ihr neues zu Hause finden. "Wir wollen die Wohnblöcke mit Mietern auf Lebenszeit besetzen und so flexiblen Wohnraum anbieten", hofft Eisele.

Noch kann man übrigens Wohnungen mieten, doch die Nachfrage steigt: Laut Manfred Nirwing, Inhaber vom zuständigen Maklerbüro Nirwing Immobilien in Villingen, seien bereits für zwei der Wohnblöcke über 50 Prozent der Wohnungen vermietet. Wer sich also seine Wohnung im laut den Verantwortlichen "zukunftsfähigen" Wohnblock in Villingen sichern will, sollte schnell sein.