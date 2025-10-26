Wohnen in Stuttgart: Das schnittige Traumhaus auf der Stuttgarter Halbhöhe

Der Schein trügt nicht: Im Stuttgarter Osten haben Bottega und Ehrhardt Architekten ein kompromisslos modernes, in Metall gehülltes Haus für eine große Patchworkfamilie gebaut.
Dieses Haus ist ein Haus, keine Frage. Frei stehend, Garage, Terrasse, Garten mit altem Baumbestand in einem noch älteren Viertel im Osten der Stadt. Aber anders als viele anderen Häuser in seiner unmittelbaren Nachbarschaft auf der Stuttgarter Gänsheide ist dieses Haus für eine achtköpfige Patchwork-Familie noch mehr als ein Haus: es ist ein Designobjekt. Die Architektur des Hauses fällt durch einen matt schimmernden, monolithisch anmutenden Baukörper auf. Das Dach wiederum ist Teil der Metall-Fassade. Und so ist die Fassade im Grunde eine Hülle.