Wohnen in St. Georgen: Einzelne Wohnungen auf Schönblick-Areal stehen noch leer

Wohnen in St. Georgen

1 Matthias Günther (Zweiter von rechts) und Bürgermeister Michael Rieger (rechts) weihen feierlich den zweiten Bauabschnitt des Wohnquartiers Schönblick ein. Foto: Stephan Hübner

Bei der offiziellen Einweihung des zweiten Bauabschnitt des Wohnquartiers Schönblick lobte Bürgermeister Michael Rieger vor allem die gute Zusammenarbeit mit FWD Hausbau. Einige Wohnungen im neuen Bau stehen noch zum Verkauf.









Offiziell eingeweiht wurde der zweite Bauabschnitt des Wohnquartiers Schönblick am August-Springer-Weg. Matthias Günther erinnerte als Geschäftsführer des Investors FWD Hausbau daran, dass man schon mehr als 17 Jahre in St. Georgen tätig sei, beginnend mit dem Elisabethhaus, über die Gebäude am Gelände des ehemaligen Lorenzhauses bis hin zum jetzigen Wohnquartier auf dem Areal des ehemaligen Krankenhauses.