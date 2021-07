2 Insgesamt 16 neue Bauplätze – darunter zwei private – könnten in Schönbronn entstehen. Das ist scheinbar einigen Anliegern zu viel. Foto: Wegner

Eine für viele überraschende Wendung hat die Diskussion zum angedachten Baugebiet in Schönbronn während der jüngsten Sitzung des Technikausschusses gebracht. Plötzlich ist die Begeisterung gar nicht mehr so groß.

Schramberg - Die Stadtplaner Joschka Joos und Bent Liebrich waren nicht die einzigen, die verblüfft wirkten. Gerade hatten sie dem Gremium das neue Projekt für Schrambergs kleinsten Stadtteil vorgestellt: ein schmuckes Baugebiet (wir berichteten). In Schönbronn, so Joos, gebe es keine freien Flächen mehr. Einige junge Schönbronner Bauwillige – auf Nachfrage informierten sie, es seien vier – hätten bei der Stadt angefragt: Sie wollen in Schönbronn bauen.

Das sei auch gut, sonst sterbe ein solcher Ortsteil irgendwann aus, so die Planer. Außerdem verliere die Kommune diese jungen Menschen ans Umland, wenn man ihnen nichts anbiete. Das Interesse, "Hauptsache in Schramberg" bauen zu können, hätten zudem noch viele weiteren jungen Schramberger. Also, schloss Joos, wurde ein "kleines, aber stemmbares" Verfahren entworfen. Doch Udo Neudeck (Freie Liste) sollte die Partybremse spielen.

Aber der Reihe nach: Weil die Stadt nach einigen Rückschlägen in anderen Projekten (das war zuvor bereits Sitzungsthema) nun stets vor dem Planen den Grunderwerb sichern wolle, freuten sich Joos und Liebrich, dass der Großteil des angedachten Gebiets, das sich östlich von der Kreisstraße (also in Sulgen-Richtung rechts) befindet, bereits in städtischem Besitz ist. Weitere zwei Eigner seien mitwirkungs- und wieder zwei weitere verkaufsbereit. So kämen 14 "vergleichsweise große" städtische und zwei private Bauplätze zusammen. Diese liegen links und rechts von einer neuen Straße, die zwei von der Kreisstraße abgehende Wege verbinden würde.

"Was Tolles für bauwillige junge Schönbronner"

Einem weiteren Anlieger, der am Rand des Gebiets "unter großen Kompromissen und kleiner als er wollte" gebaut habe, könne ebenfalls das Baurecht verschafft werden, im Nachhinein so um- oder anzubauen, wie er ursprünglich wollte. Dieser sehe die Pläne aber eher skeptisch.

Neben dem Beschluss zur weiteren Bearbeitung, informierte Joos abschließend, müsse noch unter anderem die angestrebte Verfahrensart – nach Paragraf 13b Baugesetzbuch – geprüft oder die Zufahrtssituation im Detail betrachtet werden. Dann stehe aber einem Aufstellungsbeschluss und einer Beauftragung eines Fachbüros für den Straßen- und Kanalbau nicht mehr viel im Wege. Auf Jürgen Kaupps (CDU) Nachfrage, warum die Verfahrensweise noch geprüft werden müsse, antwortete Joos, das liege an einer Freifläche zwischen der geplanten und bestehenden Bebauung – mehr einem "größeren Garten": Es müsse sichergestellt werden, dass dieses kein Anfechtungsgrund sei – Gebiete nach dem 13b-Verfahren müssen zwingend direkt an die Bestandsbebauung angrenzen.

"Ich dachte, ich habe in so vielen Jahren als Stadtrat schon alles erlebt", sagte dann Neudeck. Auch er sei vollen Lobes gewesen: Da könne man "was Tolles für bauwillige junge Schönbronner machen". Nun sei aber in der Zwischenzeit wohl einigen Schönbronnern bewusst geworden, "was da alles dazugehört", berichtete Neudeck, dass ihn einige Anlieger kontaktiert hatten, bei denen "das offenbar nicht so gut" ankomme. Denn "zehn Fremde kommen dann halt auch".

Ängste der Anlieger

Nun sei er zwischen den Ängsten der Anlieger und den Vorteilen für die Stadt hin- und hergerissen, sagte Neudeck: Zum einen sei bereits viel Fläche in Besitz, man könne schnell ein Baugebiet auf den Weg bringen. Er fragte, ob es dennoch zeitlichen Spielraum dabei gebe. "Das höre ich jetzt auch zum ersten Mal. Normalerweise sollen wir immer so schnell es geht umsetzen", sagte Joos und verwies auf die Möglichkeit in jedem Planverfahren dieser Art, Stellungnahmen abzugeben.

Er wolle einfach, dass bei dieser Sache "um größtes Verständnis geworben" und mit den Anliegern zu ihren Beweggründen das Gespräch gesucht wird, sagte Neudeck. Die Stadt dürfe "keine großen Pflöcke einschlagen", sondern müsse eine verträgliche Lösung finden. "Ich will kein drittes Waldmössingen und kein drittes Tennenbronn."

Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr fragte die Planer, wie lange das Umsetzen eines solchen Verfahrens durchschnittlich dauere. Das Bebauungsplanverfahren selbst, das Einholen von Gutachten, die Erschließungsplanung, zählte Joos auf – bis zu einem Geltungsbeschluss dauere es sicher ein Jahr.

Suche nach dem Mittelweg

Auch Martin Himmelheber (SPD/Buntspecht) versuchte, Mittelwege zu finden: "Können wir das wie beim Schoren im Sulgen vielleicht in Bauabschnitte aufteilen oder beim Verkauf nicht gleich alles auf einmal auf den Markt werfen?" Das Vorgehen in Abschnitten würde er nicht empfehlen, so Liebrich. Angesichts der Preisentwicklungen könnten so die Kosten im Vergleich zum Vorgehen in einem Stück erheblich steigen. "Dass 14 Plätze in Schönbronn etwas anderes sind, als wenn man in Sulgen 45 neue Plätze schafft, ist uns bewusst", so der Planer. Deshalb sei es auch das Ziel, so verträglich wie möglich zu planen. Er stellte aber auch klar: Solch ein Gebiet "lebt von Einheimischen, aber auch von neuen Impulsen". Und: "Ansonsten gibt es in Schönbronn nichts. Da baut sonst keiner mehr."

Für weniger Bauplätze, unterstützte Eisenlohr, würde sich die Erschließung nicht lohnen – und sei dann für die Bauwillligen auch zu teuer. Sie stellte als möglichen Kompromiss für spätere Verfahrensschritte auch zum Diskurs, vom Windhund- als Vergabeverfahren abweichen zu können. Das gefiel Himmelheber zwar nicht, Kaupp hingegen sah es zur Not als probates Mittel. Er verwies ebenfalls darauf, dass ein Bebauungsplanverfahren so aufgebaut sei, dass jeder sich beteiligen kann. "Ich bin wirklich überrascht. Von den Widerständen höre ich zum ersten Mal", sagte er. "Aber wenn da schriftlich Stellungnahmen reinkommen", müsse man sie abwägen.

Das Gremium entschied sich letztlich einstimmig dazu, dem Gemeinderat ein Fortführen des Verfahrens zu empfehlen.