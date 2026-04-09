Wohnen in Nagold: Die Bedenken waren einfach viel zu groß

In Nagold eine bezahlbare Wohnung zu finden, ist eine echte Herausforderung. Besonders für Menschen mit geringem Einkommen. Ein Hilfsprogramm bricht jetzt weg.
Nagold hat seinen Preis – auch in Sachen Miete. Eine Zwei-Zimmer-Wohnung mit einer vierstelligen Miete ist keine Seltenheit. Wie sollen Menschen mit einem bescheidenen Einkommen da an eine bezahlbare Wohnung kommen? Das fragten sich vor mehr als vier Jahren der Diakonieverband Nördlicher Schwarzwald, die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen, die Nachbarschaftshilfe, der Stadtseniorenrat, die Urschelstiftung und die Stadt Nagold.