1 Der Traum vom Eigenheim kann teuer werden. (Symbolfoto) Foto: © Billionphotos.com – stock.adobe.com

Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Danach nur 6,99 € / Monat, Monatspreis nach 12 Monaten 9,99 € Mehr Infos zu SB Plus Bereits Abonnent? Hier einloggen

Über den Preis des Wohnens wird viel diskutiert: Bauland wird knapper und teurer, und längst nicht jeder bekommt einen Bauplatz. Aber wie teuer ist es überhaupt für junge Familien, in Horb eine Wohnung oder ein Haus zu kaufen? Eine Beispielrechnung zeigt, welche Hürden sich auftürmen können.

Horb - Nennen wir sie Laurin und Lisa, ein Paar aus Horb, das mit seinem Plan vom Glück für viele ähnliche junge Leute in Horb steht. Laurin hat eine abgeschlossene Ausbildung als Einzelhandelskaufmann und arbeitet in einem Markt in Horb, Lisa ist Pharmazeutisch-technische Angestellte in einer Apotheke in Balingen. Beide sind Mitte 20, wollen heiraten und eine Familie gründen.

Unser Bestes. Aus der Region, für die Region Wir freuen uns, dass Sie sich für einen SB Plus Artikel interessieren. Erhalten Sie unbegrenzten Zugriff auf alle Webseiteninhalte mit SB Plus Basis. 4 Wochen kostenlos

Danach nur 6,99 € / Monat*

Jederzeit kündbar *Monatspreis nach 12 Monaten: 9,99 € Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Was ist ? Starke Nachrichten aus der Region, auf den Punkt recherchierte Exklusivgeschichten, prägnante Kommentare – mit SB Plus wissen Sie, was vor Ihrer Haustüre geschieht. Wir sind vor Ort, damit Sie informiert sind. Wir fragen nach, damit Sie mitreden können. Wir werden konkret, damit Sie leichter den Überblick behalten. Mit SB Plus lesen Sie von überall, rund um die Uhr unser Bestes auf der Webseite. Durch Ihr Abonnement fördern Sie regionalen, unabhängigen Journalismus, welcher von unseren Redakteuren geleistet wird. Ihr Schwarzwälder Bote Bereits Abonnent? Hier einloggen