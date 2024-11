1 In Hochdorf fiel jetzt der endgültige Startschuss für ein großes Wohnprojekt. Foto: Bernklau

Die Vorbereitungen haben lange gedauert, doch nun können alle Beteiligten Vollzug melden. Hochdorf bekommt in der Mühlenstraße ein neues Wohnbauprojekt.









Es ist ein echter Lückenschluss, der da in Hochdorf angepackt wird: In einer großen Baulücke in der Mühlenstraße entsteht in den nächsten 18 Monaten ein Wohnkomplex mit neun Wohnungen in einer Größe zwischen 47 und 100 Quadratmeter. Die Regie bei dem Projekt hat die Firma Masplan und Atas sowie das Architekturbüro Schleehauf in Hochdorf.