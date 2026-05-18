Wohnen in Haigerloch: Neuer Wohnraum für den ehemaligen Kurort Bad Imnau

Ein Investor plant auf dem ehemaligen Kindergarten-Gelände im Haigerlocher Teilort Bad Imnau die Erstellung eines Mehrfamilienhauses. Nun wird ein Konzept erarbeitet.
Auf dem Gelände des im Jahr 2024 abgerissenen Kindergartens in der Schulstraße plant jetzt ein Investor die Erstellung eines Mehrfamilienhauses mit sechs Wohneinheiten. Im Bebauungsplan ist weiterhin ein Grundstück für ein Einfamilienhaus neben der Schwimmhalle ausgewiesen, so Ortsvorsteher Robert Wenz in der jüngsten Ortschaftsratssitzung.