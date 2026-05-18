Wohnen in Haigerloch: Neuer Wohnraum für den ehemaligen Kurort Bad Imnau

Ein Investor plant auf dem ehemaligen Kindergarten-Gelände im Haigerlocher Teilort Bad Imnau die Erstellung eines Mehrfamilienhauses. Nun wird ein Konzept erarbeitet.

Auf dem Gelände des im Jahr 2024 abgerissenen Kindergartens in der Schulstraße plant jetzt ein Investor die Erstellung eines Mehrfamilienhauses mit sechs Wohneinheiten. Im Bebauungsplan ist weiterhin ein Grundstück für ein Einfamilienhaus neben der Schwimmhalle ausgewiesen, so Ortsvorsteher Robert Wenz in der jüngsten Ortschaftsratssitzung. ​

Momentan wird in Zusammenarbeit mit dem Haigerlocher Bauamt ein passendes Konzept erarbeitet. Nach dem Erwerb des Grundstückes und der Baugenehmigung können die Wohneinheiten vom Investor veräußert werden.

Marode Schutzhütte wurde abgerissen

​Die marode Schutzhütte bei der Liegewiese beim Schuppengebiet wurde Anfang Mai vom Ortschaftsrat unter Mithilfe des Haigerlocher Bauhofes bis zur Bodenplatte abgerissen und das Material in Containern entsorgt. Als nächster Schritt muss noch vom Bauhof die Bodenplatte mit Beton geebnet und der Zugang eingeschottert werden, so Wenz. Die neue, bereits bestellte Sitzgruppe, bestehend aus zwei Sitzbänken und einem mittigen Tisch samt Überdachung, soll dann auf dem Podest fix befestigt werden. Die Arbeitsgruppe „Öffentliche Wege und Plätze“ hat ebenfalls eine neue Albliege der Firma Albkult aus Lautlingen bestellt und wird diese in der Grainthalde gegenüber dem Weinberg installieren.

​Dieselbe Arbeitsgruppe will dann auch noch vor Pfingsten den Blumenschmuck an der Eyachbrücke anbringen. Die Digitalisierung der sechs ausgeschilderten Bad Imnauer Wanderwege wurde bereits vor Ostern abgeschlossen und die QR-Schilder an den vier Wandertafeln und in der Bushaltestelle zum Abscannen angebracht.