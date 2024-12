Wohnen in Calw: In Alzenberg soll ein Baugebiet für drei Häuser entstehen

Infos für Besucher Preise, Attraktionen, Parken - das bietet der Weihnachtsmarkt in Bad Wildbad

Glühwein und Kunsthandwerk gibt es auf jedem Weihnachtsmarkt. Was also macht den in Bad Wildbad so besonders? Unsere Redaktion hat den Markt im Kurpark unter die Lupe genommen.