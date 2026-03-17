Neben der Stadthalle und im Wohngebiet Urtelen plant die Wohnbaugenossenschaft zu bauen. Vor 2027 dürfte aber noch nichts passieren.

Trotz der aktuell angespannten Baukonjunktur – die Baupreise sind deftig, Grundstückspreise verharren auf hohem Niveau – hat die Balinger Wohnbaugenossenschaft zwei heiße Eisen im Feuer liegen. Im Jahr 2027 könnten theoretisch gleich an zwei Stellen in Balingen die Bagger anrollen. Geschäftsführer Matthias Aigner tritt aber ein wenig auf die Bremse. „Bis es so weit ist, wird wohl noch viel Wasser die Eyach runterfließen.“

Eines der beiden Bauprojekte stellte die Stadtverwaltung jüngst im Technischen Ausschuss vor. So plant die Balinger Wohnbau zwei Mehrfamilienhäuser mit rund 40 Wohneinheiten gleich neben der Bundesstraße 27 – wenige Gehminuten von der Stadthalle entfernt.

„Der Großteil der Baufläche befindet sich bereits in unserem Besitz“, sagt Aigner im Gespräch mit unserer Redaktion. Lediglich eine Teilfläche Richtung Etzelbach müsse noch von der Stadt Balingen erworben werden, so der Geschäftsführer. Aktuell verpachtet die Eyachstadt diese Fläche noch an einen Schäfer.

Laut Unterlagen der Stadt sind dort ein Wohngebäude mit quadratischem Grundriss direkt an der Keplerstraße sowie ein L-förmiger Gebäuderiegel geplant. „Beide Gebäude umfassen drei Vollgeschosse, ein zusätzliches Dachgeschoss als Staffel- bzw. Nichtvollgeschoss unter einem Flachdach sowie ein Kellergeschoss“, heißt es.

Foto: Eyckeler

Eine Tiefgarage und ein zweigeschossiges Garagenbauwerk bieten, so der Plan, knapp 70 Stellplätze. Die Rückwand der östlich gelegenen Garagen werde erhöht, um die künftigen Bewohner vor dem Lärm zu schützen, der vom Verkehr auf der angrenzenden Bundesstraße 27 ausgeht.

Noch müssen aber einige bürokratische Hürden genommen werden. Aigner: „Die Stadt arbeitet aktuell noch den Bebauungsplan aus. Sobald dieser steht, können wir unsere Planungen intensivieren.“ Im Idealfall, so Aigner, könnten die Bauarbeiten für dieses Projekt an der Bundesstraße Mitte/Ende 2027 beginnen.

Dies sollte laut der Wohnbau aber als grobe Schätzung interpretiert werden. Hohe Preise und die anhaltend angespannte Lage im Bausektor machen konkrete Planungen derzeit so gut wie unmöglich. Das hat das lange geplante Projekt auf dem Strasser-Areal gezeigt, welches über das gesamte vergangene Jahr geplant und beworben wurde und letztlich geplatzt ist.

Die Finanzierung bleibt der Knackpunkt

Die Finanzierung solcher Projekte ist und bleibt der Knackpunkt. „Aktuell verkaufen wir wenig Wohnungen und Häuser, da nur wenige die Mittel dafür aufbringen“, erklärt Aigner. Dieses Geld brauche die Genossenschaft aber, um größere Bauprojekte realisieren zu können. Vor allem zwei Gebäude gleichzeitig umzusetzen, gestalte sich schwierig.

Deshalb geht Aigner davon aus, dass zuerst ein anderes Eisen geschmiedet wird. Denn: Im Wohngebiet Urtelen mischt die Wohnbaugenossenschaft ebenfalls mit. Auf dem sogenannten Baufeld 2a soll ein L-förmiges Gebäude mit integriertem Innenhof entstehen. Das Konzept der Wohnbau sieht eine Holzhybridbauweise vor, die Platz für etwa 20 Wohnungen bietet. Von der Single- bis zur Familien- beziehungsweise Wohngemeinschaftswohnung ist alles vorstellbar.

„Momentan arbeite die Stadt den Kaufvertrag für das Grundstück aus“, informiert Aigner. Das Projekt bei Urtelen hat also schon einige bürokratische Hürden genommen. „Dennoch erscheint ein Baubeginn auch hier vor 2027 unrealistisch“, so der Geschäftsführer. „Wir können noch nicht sagen, wie die Baukonjunktur sich entwickelt und was der Markt exakt verlangt. Dennoch wollen wir natürlich bauen. Das ist immerhin unser Kerngeschäft.“