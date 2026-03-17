Neben der Stadthalle und im Wohngebiet Urtelen plant die Wohnbaugenossenschaft zu bauen. Vor 2027 dürfte aber noch nichts passieren.
Trotz der aktuell angespannten Baukonjunktur – die Baupreise sind deftig, Grundstückspreise verharren auf hohem Niveau – hat die Balinger Wohnbaugenossenschaft zwei heiße Eisen im Feuer liegen. Im Jahr 2027 könnten theoretisch gleich an zwei Stellen in Balingen die Bagger anrollen. Geschäftsführer Matthias Aigner tritt aber ein wenig auf die Bremse. „Bis es so weit ist, wird wohl noch viel Wasser die Eyach runterfließen.“