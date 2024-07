Das Konzept für das neue Quartier „Urtelen“ an der Geislinger Straße in Balingen sieht vor, dass niederschwellige Bewerbungen von privaten Baugemeinschaften bevorzugt werden.

Während die Ausschreibung für das Baufeld 1 an Bauträger und Investoren adressiert war, von denen ein umfassendes Konzept mit entsprechenden Unterlagen gefordert wird, sind in den Baufeldern 2 und 3 ausdrücklich niederschwellige Bewerbungen von privaten Baugemeinschaften gewünscht.

Was eine Baugemeinschaft überhaupt ist, welche Vorteil sie hat und für wen sie geeignet ist, erklärt die Stadt Balingen in einer Pressemitteilung.

Was ist eine Baugemeinschaft, und welche Vorteile hat sie?

Eine Baugemeinschaft ist eine Gruppe von Bauwilligen mit gemeinsamen oder über-einstimmenden Interessen, die sich zu einem gemeinsamen Bauprojekt zusammenschließen. Für diese Art des Planens und Bauens spricht unter anderem, dass Baukosten gesenkt, Verantwortungen innerhalb der Gruppe aufgeteilt und die Planungen auf die individuellen Bedürfnisse der Bauwilligen angepasst werden können. Dabei besteht die Möglichkeit, bereits als Gruppe von Freunden oder Verwandten das Vorhaben zu starten. Aber auch Einzelpersonen, Paare und Familien sollen zukünftig die Möglichkeit erhalten, sich mit Gleichgesinnten vernetzen zu können.

Für wen sind Baugemeinschaften überhaupt geeignet?

Den Wohnkonzepten sind dabei erst mal keine Grenzen gesetzt – neben eng verknüpften Generationenhäusern oder Wohngemeinschaften ist es auch denkbar, nach der gemeinsamen Planungs- und Bauphase mit seinen Mitstreitern eine normale, gute Nachbarschaft in den jeweils eigenen, abgeschlossenen Wohnungen zu führen. Auch in Bezug auf Alter und Lebensabschnitt ist ein solches Projekt für verschiedenste Personengruppen geeignet. Grundsätzlich kommt es für alle Menschen in Frage, die daran interessiert sind, gemeinsam mit anderen ihr zukünftiges Zuhause aktiv mitzugestalten.

Was konkret heißt das für Interessierte?

Für Baugemeinschaften steht die Qualität der Konzeption im Fokus. Baugemeinschaften profitieren außerdem von niederschwelligen Prozessen – im Gegensatz zu Investoren müssen sie im ersten Schritt noch keine detaillierte Planung vorweisen, sondern lediglich das geplante Konzept skizzenhaft umreißen. Im Rahmen einer Konzeptvergabe wird dann durch eine Jury entschieden, welche Wohnprojekte die Möglichkeit erhalten, ein Grundstück zum fairen Festpreis zu erwerben.

Für Interessierte veranstaltet die Stadt eine unverbindliche Infoveranstaltung am Montag, 15. Juli, ab 19 Uhr in der Zehntscheuer Balingen. Es informieren hier professionelle, im Bereich Baugemeinschaften erfahrene Projektbetreuer aus Tübingen und es be-steht die Möglichkeit, bereits erste Kontakte mit anderen Bauwilligen zu knüpfen. Eine Anmeldung zum Termin ist nicht erforderlich.