Es geht voran in Urtelen – neben den Baufeldern, die für Baugemeinschaften reserviert sind, wurden in zwei weiteren Baufeldern bereits Konzeptvergaben mit Investoren und Wohngenossenschaften durchgeführt.

Während die Entscheidung für das zweite Baufeld noch aussteht, konnte zum Baufeld 1 schon einiges gezeigt werden. Dieses dreht sich rund um das Thema genossenschaftliches Wohnen.

Um einen Eindruck zu bekommen, was sich hinter diesem Begriff verbirgt, startete die Veranstaltung für die knapp 30 Interessierten mit einer Einführung von Gerd Kuhn, Wohnsoziologe und Leiter der Büros „urbi_et“ in Tübingen.

Lebendige, sozial durchmischte Nachbarschaften

Er beleuchtete laut Mitteilung die Vorteile dieser Wohnform und zeigte auf, wie sie zur Schaffung lebendiger, sozial durchmischter Nachbarschaften beitragen kann. Von der Theorie in die Praxis, genauer gesagt nach Balingen ins neue Baugebiet Urtelen, versetzte die Zuhörenden Klaus Nerz, einer der beiden Vorstände der Oekogeno aus Freiburg, welche die Konzeptvergabe des Baufelds 1 für sich entscheiden konnten.

44 Wohnungen geplant

Mehr als die Hälfte der 44 entstehenden Wohnungen werden als genossenschaftliche Mietwohnungen realisiert, die übrigen Wohnungen werden frei finanziert und verkauft. Neben einer Vorstellung der Konzeption und der Architektur der geplanten Gebäude gab es auch Einblicke in bereits realisierte Projekte, die einen Leitfaden dafür darstellen können, wie sich das Balinger Konzept „Passerelle“ entwickeln könnte.

Möglichkeit für Fragen

Im Anschluss erhielten alle Anwesenden die Möglichkeit, über drei Info-Stände direkt mit den Experten sowie Vertretern der Stadt Balingen ins Gespräch zu kommen, um offen gebliebene Fragen zu beantworten oder für sie interessante Themen weiter zu vertiefen.

Nächster Termin am 30. Juni

Die nächsten Schritte sind auch bereits geplant. Während die Gesprächswerkstätten am 30. Juni unter dem Thema „Was tut sich in Urtelen?“ in die sechste Runde gehen, lädt die Stadt am 12. Mai zu einer Informationsveranstaltung zum Baufeld 1 und der Planung von Oekogeno ein, in der die bereits kommunizierten Inhalte nochmals weiter vertieft werden. Beide Veranstaltungen finden um 19 Uhr in der Zehntscheuer Balingen statt, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.