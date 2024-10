In Maisenbach-Zainen gibt es viele Baugrundstücke – und ein Problem

Wohnen in Bad Liebenzell

1 In Maisenbach-Zainen gibt es rund 30 Baulücken. Foto: Thomas Fritsch

Wohnraum ist in Deutschland derzeit knapp. Andererseits gibt es in manchen Orten Baulücken. Besonders unter die Lupe genommen hat die Stadtverwaltung von Bad Liebenzell jetzt den Stadtteil Maisenbach-Zainen. Doch die Sache hat einen Haken.









In Maisenbach-Zainen existieren etwa 30 Baulücken, berichtete Jakob Kuhn, Mitarbeiter der Stadtverwaltung von Bad Liebenzell in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates. „Die Baulücken übersteigen den Bedarf“, so Kuhn.