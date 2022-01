In der Barthstraße wird sich wohl einiges ändern

Wohnen in Bad Liebenzell

1 Geht es nach dem Gemeinderat soll dieses Gebäude in der Möttlinger Barthstraße (Nummer 25) weichen, und so Platz für mehr Wohnraum geschaffen werden. Zudem soll der Rohbau in das geplante Gebäude integriert werden. Foto: Biermayer

Dass in Möttlingen Wohnraum benötigt wird, ist allseits bekannt. Das Neubaugebiet Wasenäcker soll Abhilfe schaffen. Die Stadt Bad Liebenzell möchte aber auch innerorts mehr Wohnraum ermöglichen.















Bad Liebenzell-Möttlingen - Der Gemeinderat von Bad Liebenzell hat in seiner jüngsten Sitzung einen Aufstellungsbeschluss für einen Bebauungsplan Barthstraße-Mitte gefasst. Hier hatte im November ein Antragsteller ein Bauvorhaben vorgestellt, das sich nicht in die Umgebungsbebauung einfügt und deshalb einen Bebauungsplan benötigt.

Ziel diese Plans sei eine "Neuordnung der städtebaulichen Situation entlang der Barthstraße zwischen den Gebäude Nummern 21 – 31", heißt es in der Beschlussvorlage. Hier befinde sich auch ein Rohbau der durch den Bebauungsplan wirtschaftlich verwertet werden könne. Insgesamt 13 Flurstücke soll der Bereich umfassen, direkt an der Barthstraße aber zum Teil auch zurückversetzt.

Ältere Gebäude

"Im Umgebungsbereich der Barthstraße gibt es hauptsächlich mehrere ältere Gebäude, welche teilweise für den heutigen Anspruch an eine moderne adäquate Wohnnutzung nicht mehr geeignet sind", heißt es in der Beschlussvorlage weiter. Durch den Bebauungsplan solle das Areal moderne Wohnbauformen ermöglichen. So könne man auch ältere Ortsbereiche heutigen Bedürfnissen anpassen.

Die Kosten für den Bebauungsplan trägt die Stadt und nicht, wie sonst bei einem einzelnen Projekt, der Vorhabenträger. Es gebe nämlich ein "öffentliches Interesse" an der Planung, steht in der Beschlussvorlage. So entstehe Wohnraum für Möttlingen. Außerdem würden durch den größer gefassten Geltungsbereich auch andere Projekte ermöglicht. Diese sollen vorrangig barrierefrei sein.

Vierstöckiger Wohngebäudekomplex geplant

Bis jetzt gibt es aber lediglich ein konkretes Vorhaben. Die Gebäude der Barthstraße 25 sollen abgerissen werden. Hier stehen bisher ein Wohnhaus, eine Scheune und ein Schuppen. Entstehen soll dort und mit dem Rohbau auf dem angrenzenden Grundstück der Barthstraße 23 ein zusammenhängender vierstöckiger Wohngebäudekomplex, mit zwei Satteldächern und verbunden durch ein Flachdach. Dieser erreicht eine maximale Firsthöhe von fast 12,5 Metern. Eine genaue Anzahl der Wohneinheiten ist dem Plan nicht zu entnehmen. Jedoch sind im Erdgeschoss fünf Garagen geplant.

Der Gemeinderat entschied sich mehrheitlich für den Aufstellungsbeschluss des Bebauungsplans. Lediglich Stadtrat Fritz Steininger (UL) stimmte dagegen.