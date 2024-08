Wohnen in Altensteig: Mietspiegel soll Transparenz schaffen

1 Damit der Mietwohnungsmarkt in Altensteig und seinen Teilorten transparenter wird, hat der Gemeinderat einen einfachen Mietspiegel verabschiedet. Foto: Thomas Fritsch

Seit diesem Monat gilt der einfache Mietspiegel, den der Altensteiger Gemeinderat bei der Stein Statistik in Stuttgart in Auftrag gegeben und in seiner jüngsten Sitzung anerkannt hat. Auf der Homepage der Stadt findet sich ein Link zu einem Online-Rechner, mit dem sich in vier Schritten eine angemessene Miethöhe ermitteln lässt.









Der Mietspiegel „soll allen am Mietwohnungsmarkt Beteiligten eine aussagekräftige und verlässliche Informationsgrundlage bieten“, schreibt Altensteigs Bürgermeister Gerhard Feeß im Vorwort der in diesem Zusammenhang aufgelegten Broschüre. Er informiere „zuverlässig und transparent“ über die ortsübliche Vergleichsmiete in Altensteig und seinen Teilorten und trage somit dazu bei, dass sich die Mietparteien leichter auf eine angemessene Miethöhe einigen können.