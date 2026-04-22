Wohnen: Immobilienpreise nähern sich Rekorden - Iran-Krieg bremst

Wohnungen und Häuser verteuern sich, Höchststände aus dem Immobilienboom 2022 sind nah. Was Eigentümer freut, wird für Käufer zur Last. Doch der Iran-Krieg könnte zur entscheidenden Bremse werden.
Frankfurt/Main - Die Immobilienpreise in Deutschland nähern sich nach Daten von finanzierenden Banken wieder Rekordniveaus aus Boomzeiten. Im Schlussquartal 2025 verteuerten sich Wohnungen und Häuser um 4,2 Prozent zum Vorjahresquartal, wie aus dem Index des Verbands deutscher Pfandbriefbanken (VDP) hervorgeht. Er beruht auf realen Abschlüssen von mehr als 700 Banken.