1 Laut der Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt fehlen mehr als 800.000 Wohnungen in Deutschland - vor allem bezahlbare. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa

Deutschland braucht dringend mehr Wohnungen - doch hohe Preise und Zinsen machen Neubau häufig unrentabel. Könnten niedrigere Standards eine Lösung sein?









Berlin - Keine Keller, weniger Balkone, dünnere Decken: Einfachere Wohnungen könnten aus Sicht der Baubranche den Wohnungsbau in Deutschland wieder in Schwung bringen. Aktuell werde oft unnötigerweise Goldstandard gebaut - zu hohen Kosten, so dass die Wohnungen für Verbraucher dann kaum noch bezahlbar seien, erklärten sieben Wohnungsbauverbände in Berlin. Angesichts der dramatischen Krise im Wohnungsbau forderte das Verbändebündnis die Politik auf, ihre Standards infrage zu stellen.