13 Die Bewohner des auf einer Stuttgarter Halbhöhe gelegenen Hauses konnten sich den Wunsch erfüllen, naturnah und mitten in der Stadt zu wohnen. Ihr von Lohrmann Architekten entworfenes und in Holzständerbauweise gebautes Zuhause wurde überdies von einer Jury für „100 deutsche Häuser“ ausgewählt. Blicke ins Haus finden sich in der Bildergalerie. Foto: Volker Schrank

Naturnah wohnen, aber bitte auch urban, in einem architektonisch reizvollen Haus mit viel Holz und Luft, geht das? Ja, es geht. Eine Familie in Stuttgart macht es vor. [Plus-Archiv]















Stuttgart - Diesen fast paradox anmutenden Wunsch haben viele Menschen: mit Familie und Kindern mitten in der Stadt wohnen, aber auch mitten in der Natur. So ein Haus zu ergattern, das hat etwas von einem Hauptgewinn in der Lotterie.