Sieben der schönsten Häuser am Fuße der Schwäbischen Alb

23 Traum aus Licht und Glas – weißer Bungalow am Fuße der Alb, entworfen von Bernd Liebel. Foto: Liebel/Brigida González

Lichtdurchflutete Bungalows am Albtrauf, Einfamilienhäuser mit Blick auf die Burg Teck. Wir zeigen sieben architektonisch gelungene Häuser am Fuß und auf der Schwäbischen Alb im Überblick von außen und von innen.









Höhlen, Burgen, Schlösser, Wiesenlandschaften und über 1000 Meter hohe Berge – so vielfältig sich die Schwäbische Alb zeigt, die großteils in Baden-Württemberg liegt, aber mit ihren Nordost-Ausläufern auch nach Bayern und mit den Südwestausläufern in die Schweiz reicht – zeigt sich auch die Architektur.