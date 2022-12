So lebt es sich in den Schwenninger Mikroappartements

VS-Schwenningen - Seit 2020 wird auf dem Gelände der Alten Ziegelei zwischen Wasen- und Villinger Straße gebaut. Es ist ein Großprojekt was hier entsteht: 163 Mikroappartements, sogenannte "Fläts", entstehen auf insgesamt 3550 Quadratmetern auf dem ehemaligen Ziegelei-Areal, inklusive Tiefgarage.

Das Bauprojekt ist in den letzten Zügen, zum 1. März kommenden Jahres sollen die Appartements in allen drei Abschnitten einzugsbereit sein. Der Rewe, der im Untergeschoss des Gebäudes entsteht, soll voraussichtlich im Februar seine Türen öffnen.

Drei Hochschulen in direkter Nähe

Das Bauprojekt soll dem grundsätzlichen Mangel an Wohnungen in der Doppelstadt entgegenwirken. Zielgruppe der "Fläts" seien vor allem junge Erwachsene, beispielsweise Studierende und Auszubildende oder auch Mitarbeiter des Krankenhauses, wie Carina Eberhart, Projektentwicklerin von Bauprojekta GmbH bei einem exklusiven Rundgang erzählt. Mit den nahegelegenen Hochschulen, der DHBW, der Polizeihochschule und der Hochschule Furtwangen sei der Standort "ideal."

Im November diesen Jahres wurden die ersten Wohnungen im ersten Abschnitt, Haus 18, fertiggestellt – viele davon sind bereits bewohnt. Nach und nach werden auch die anderen Abschnitte des Gebäudes abgeschlossen. Zum Januar wird das dritte Stockwerk von Haus 20 bezogen, im Februar folgen dann das erste und zweite Stockwerk. Der dritte und letzte Abschnitt, Haus 22, kann zum 1. März bezogen werden.

Teuerste "Flät" liegt bei 500 Euro kalt

Das Gebäude besteht aus insgesamt drei Häusern, die aber durch Durchgänge und eine Brandschutztüre miteinander verbunden sind. Die Standard-Appartements haben eine Wohnfläche von 21 Quadratmetern, die größeren Zimmer im Obergeschoss sind bis zu 36 Quadratmeter groß.

Auf dem Supermarkt-Dach entstehen jeweils Terrassen, einige der Fläts haben auch einen eigenen Balkon. Am günstigsten kommt man mit einer Kaltmiete von 350 Euro weg. Die teuerste und größte Wohnung hat einen eigenen Balkon und kostet 500 Euro. "Zwischendrin gibt es eigentlich alles", sagt Eberhart. Hinzu kommen jeweils monatliche Nebenkosten und Strom. Zusätzlich könne auch noch einer der insgesamt 84 Tiefgaragen-Stellplätze oder ein Kellerabteil zugemietet werden.

Eberhart zeigt, wie die fertigen Zimmer aussehen werden: Voll möbliert stehen sie zum Einzug bereit, mit einem Bett, Schrank, Schreibtisch und einem Esstisch. Dazu gibt es ein Bad, gekocht werden kann in der Einbauküche direkt im Appartement. Ein Waschraum steht im Keller mit Waschmaschinen und Trocknern zur Verfügung. Die Dächer der Gebäude werden begrünt, zwei Photovoltaikanlagen versorgen die Appartements und den Rewe mit Strom.

Rewe eröffnet am 23. Februar

Die Übergabe an den Rewe-Markt im Untergeschoss soll noch in diesem Jahr stattfinden, verrät Bernd Eberhart, Bauprojekta-Geschäftsführer. Geplanter Eröffnungstermin sei am 23. Februar. Der Supermarkt zieht sich über das gesamte Untergeschoss mit einer Verkaufsfläche von rund 1500 Quadratmetern. Zur Villinger Straße hin gibt es einen großen Kundenparkplatz. Um diesen erreichbarer zu machen, wurde die Straßenführung geändert und eine Linksabbiegerspur aus Richtung Stadtmitte ergänzt. Bis zum Eröffnungstermin soll außerdem eine Fußgängerampel installiert werden.

"Es war ein langer Weg", sagt Projektleiterin Eberhart. "Ich bin sehr froh, dass es jetzt bald soweit ist." Doch mit der Übergabe der Wohnungen ist es für Bauprojekta noch nicht abgeschlossen. Neben der Entwicklung und Vermietung der Appartements kümmert sich die Firma aus Geislingen-Binsdorf auch um die Betreuung der "Fläts". Hierfür wurde ein Bürozimmer im ersten Obergeschoss eingerichtet, wo sich eine Ansprechpartnerin um die Verwaltung und etwaige Anliegen der künftigen Mieter kümmern wird.