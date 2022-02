1 Wohnen auf nur 19 Quadratmetern. Thorsten Frei und Bärbel Burkhardt-Ganter diskutieren vor dem Eingang der Kleinwohnung. Foto: Bantle

Niedereschach - Das Team aus Niedereschach will die Idee mit den Klein-Wohnungen jetzt richtig ins Rollen bringen und die schwebenden Wohn-Cubes in Deutschland präsentieren. Am 21. Februar geht es los, und der bunte Truck setzt sich Richtung Norden in Bewegung. Nach einem kurzen Stopp in Nürtingen und Stuttgart rollt der Sattelschlepper am 23. Februar auf das Gelände der Jahnwiese im Sportpark Müngersdorf. Dort, wo sonst das Herz des Kölner Fußballs schlägt, können sich Interessierte in das Wohnprojekt verlieben. Die Kleinwohnungen können vor allem über Garagen, auf Parkflächen und in Hanglagen neuen Wohnraum.

"Die Anfragen nach dem Wohntraum auf Stelzen häufen sich", so Geschäftsführer Maximilian Ganter, "aber bislang hatten wir nur in Niedereschach und Balingen Show-Cubes zur Besichtigung stehen. Für viele ein sehr weiter Weg." Deshalb wurde die Idee des Live-Marketings geboren. "Wir fahren den Cubus zum Kunden", erklärt Initiator Ralf Ganter, "dann können die Besitzer in spe in aller Ruhe den Komfort und die Wohnqualitäten in Augenschein nehmen und auf Herz und Nieren prüfen".

Die kleinste Einheit in der Classic-Version misst 19 Quadratmeter. Trotzdem gibt es ein Bad, eine Küche, einen Schlafbereich, Stauraum und eine Infrarotheizung. Bei der Lüftung mit Wärmerückgewinnung wurde an die Umwelt und den Geldbeutel der späteren Bewohner gedacht. Neben dieser Einstiegs-Variante gibt es auch größere Cuben mit 38 und 57 Quadratmeter Wohnfläche. Auf Reisen quer durch die Republik wird erst einmal die Classic-Version geschickt.