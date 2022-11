1 Eine Ära geht für das Hotel Freystatt in Glatt zu Ende. Foto: Schwind

Sulz-Glatt - Das familiengeführte Hotel Freystatt der gehobenen Klasse am historischen Wasserschloss in Glatt wird nun bald Geschichte sein. In der jüngsten Ortschaftsratssitzung hatte das Gremium über ein Baugesuch der Eigentümerfamilie zum Umbau des Gastronomiebereiches und dem Gästehaus in neun Wohneinheiten zu beraten.

Bis auf den verschmälerten Eingangsbereich, zugunsten zweier Stellplätze, wird sich an der Außenfassade wenig ändern. Sowohl der Keller im Haupthaus als auch im Gästehaus sollen zu Abstellräumen, zugeordnet zu den Wohnungen, umgebaut werden. Die 14 vorhandenen Stellplätze aus den Zeiten des Gastronomiebetriebs seien für die Zuordnung von jeweils einem Stellplatz pro Wohnung ausreichend bemessen.

14 Stellplätze im Lageplan nicht ersichtlich

Für Ortschaftsrat Thomas Esslinger waren die 14 Stellplätze allerdings im Lageplan nicht ersichtlich. Ortsvorsteher Helmut Pfister verwies auf einen Erlass, des damaligen Landratamtes Hechingen vom 23. März 1970, den die Baurechtsbehörde der Stadt Sulz beigeheftet hatte, worin die Anzahl von 14 Stellplätzen ausgewiesen ist. Außerdem solle bei Wohnraumschaffung im Innenbereich recht großzügig mit dem Bereitstellen von Stellplätzen umgegangen werden, betonte Pfister.

Der momentane Gehweg, dessen Fläche im Besitz der Eigentümerfamilie sei, werde allerdings den geplanten Stellplätzen zum Opfer fallen, informierte der Ortsvorsteher. Der Verlust des Gehweges sollte aber nicht ins Gewicht fallen, da sich auf der gegenüberliegenden Seite beim Wasserschloss, wo seit kurzem auch ein Parkverbot ausgewiesen ist, noch ein weiterer Gehweg befindet, so die Meinung der Ratsmitglieder.

Das Baugesuch traf im Glatter Ortschaftsrat auf viel Befürworten und wurde auch einstimmig beschlossen.