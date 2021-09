Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an.

Die Bedenken gegen das Bauvorhaben auf dem Vögele-Areal seitens der Anwohner in Weilstetten und Frommern sind weiter groß. Das ist am Mittwochabend in der Informationsveranstaltung deutlich geworden. Trotz geänderter Planungen bleibt der Kern der Kritik derselbe wie im Sommer.