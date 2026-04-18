Wohnbauprojekt in Lörrach: 340 neue Wohnungen sind „ein echter Hammer“

Es ist eines der größten Wohnbauprojekte in jüngster Zeit : Auf dem Eli-Areal sollen 340 Wohnungen entstehen. Der Ausschuss für Umwelt und Technik (AUT) stellte Fragen.
340 neue Wohnungen in Innenstadtlage – angesichts der großen Nachfrage nach Wohnraum ist das für Lörrach eine Ansage. Wie berichtet, will die Landmarken AG das Grundstück des St. Elisabethen-Areals von dem Schwesterorden erwerben – der Stadt fehlt dazu das Geld. Dennoch müssen die städtischen Zielvorstellungen über die Bebauung berücksichtig werden, betonte Bürgermeisterin Monika Neuhöfer-Avdic vor dem Ausschuss am Donnerstagabend.