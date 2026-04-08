Wohnbau Lörrach: Wohnen ist eine Frage der Teilhabe und des sozialen Friedens

Mit dem Bezug der Neuen Mitte Nordstadt kann der Mietmarkt in Lörrach kurz durchatmen. Dennoch bleibt die Lage äußerst schwierig.
Für den Staat muss die Frage von zentraler Bedeutung sein: Wie kann die Schaffung von Wohnraum so organisiert werden, dass sich seine Bürger – auch diejenigen mit kleinerem Geldbeutel – Wohnen leisten können. Letztlich ist dies eine existenzielle Frage der gesellschaftlichen Teilhabe. Deshalb ist die Aussage des Lörracher Wohnbau-Geschäftsführers Thomas Nostadt alarmierend: Wirtschaftliches Bauen sei ohne staatliche Förderung eigentlich nicht mehr möglich.