Wohn- und Geschäftshaus folgt Abrissarbeiten in Wilhelmstraße beginnen

Fredrik Rothfuß hat inzwischen auch das dahinter stehende Gebäude erworben, in dem früher die Bäckerei Riexinger war und später die "English School" residierte. Es ist also eine große Fläche, die im Zentrum saniert wird.

Rothfuß plant hier ein Wohn- und Geschäftshaus mit vier Etagen und einer zurückgesetzten Dachwohnung mit Flachdach. Im Erdgeschoss wird wieder ein Ladengeschäft erstellt, im Haus selbst sind zehn Wohnungen geplant, die natürlich per Lift erreicht werden können. Wie überall in städtischen Zentren, so auch in Bad Wildbad, ist die Stellplatzverordnung bei Neubauprojekten problematisch. Aus diesem Grund wird auf einem ebenfalls Fredrik Rothfuß gehörenden Grundstück in der Rathausgasse, direkt hinter dem zukünftigen Neubau, ein Paternoster-Parkhaus mit acht Stellplätzen errichtet, ein weiterer Stellplatz ist ebenerdig geplant. Die Durchfahrsperrung für den Abbruch, der am Montag begonnen wurde, soll bis zum 15. Februar erledigt sein, sodass man von der Wilhelmstraße aus einen ungewohnten Durchblick in die Rathausgasse hat. Die eigentlichen Bauarbeiten werden sich an den Abriss anschließen, damit diese Lücke möglichst rasch geschlossen werden kann.

Eine Durchgangsmöglichkeit für Fußgänger und Radfahrer sei während der Abbrucharbeiten gewährleistet, heißt es von der Stadtverwaltung. Die Fußgängerzone Wilhelmstraße ist aus beiden Richtungen (Uhlandstraße und Wilde-Mann-Brücke) nur als Sackgasse befahrbar, wobei für Lastwagen keine Wendemöglichkeit besteht.