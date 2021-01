Wohltätigkeit in Sulz Peter Kimmich junior strampelt bei Joey Kelly mit

Aus 40.000 ausgewählt

Kimmich wurde aus 40.000 Vermögensberatern deutschlandweit ausgewählt, um an der 24-Stunden-Challenge auf dem Crosstrainer teilzunehmen. Diese hatte der Extremsportler Joey Kelly ausgerufen. Dessen Ziel war, 24 Stunden auf dem Crosstrainer mit einer möglichst hohen Wattzahl zu trainieren und dabei eine Batterie aufzuladen. Dafür gab’s eine Million Euro zugunsten der Spendengala. Kelly schaffte die Tortur alleine, die Teilnehmer in Marburg erledigten die Aufgabe im Team.

Während im Fernsehen Ausschnitte von Joey Kellys 24-stündigen Strapazen auf dem Crosstrainer während der Spendengala ausgestrahlt wurden, machte sich in Marburg im Schulungszentrum der DVAG ein Team von 20 Vermögensberatern ans Werk, auf dem Crosstrainer ebenfalls mit möglichst hoher Wattzahl zu trainieren.

Während Kelly dies alleine schaffte, wechselten sich die Teilnehmer in Marburg ab, unterstützt von Mick Schumacher und Fabian Hambüchen.

Der Sulzer Peter Kimmich junior hatte das Glück, dass bei seinen beiden Einsätzen um halb drei in der Nacht und dann noch mal am folgenden Nachmittag Mick Schumacher unmittelbar davor und Fabian Hambüchen unmittelbar danach auf den Crosser stiegen.

Hilfe für die Sulzer Tafel

"Ich weiß nicht, wie die mich ausgewählt haben, denn ich bin eigentlich nicht sonderlich sportlich", gab der Sulzer zu, der seinen Einsatz daher auch ziemlich anstrengend fand. "Man musste durchweg die hohe Wattzahl halten, um eine Batterie zu laden", erzählt Kimmich. So war der Sulzer Teilnehmer denn auch froh, durch Hambüchen abgelöst zu werden.

Währen in Marburg die Kollegen auf dem Crosstrainer schwitzten, wurden dort 300.000 Euro an Spenden erzielt, die Moderator und Rennsport-Experte Kai Ebel an RTL übermittelte.

Der Sulzer Peter Kimmich junior war hinterher sichtlich stolz, an diesem Ereignis zugunsten der Spendengala teilgenommen zu haben. Vater Peter Kimmich, Seniorchef der familiengeführten Direktion der DVAG, ergänzte die Aussagen des Filius dahingehend, eine Spende vor Ort durch den im Juni gegründeten gemeinnützigen Verein "Menschen brauchen Menschen" anzukündigen, der mit RTL zusammen arbeitet. Denn schon seit Jahrzehnten spendet die Direktion an verschiedene regionale und überregionale Projekte, Institutionen oder Vereine.

Ein neues Ziel, um regional helfen zu können, ist bereits geplant: Die Sulzer Tafel soll finanziell unterstütz werden. Laut Peter Kimmich wird der Verein "Menschen brauchen Menschen" in den nächsten Tagen mit der Diakonischen Bezirksstelle in Sulz deswegen Kontakt aufnehmen.