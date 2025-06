Wohltätigkeit: Andrii Matiukha Stiftung: wie die neue Wohltätigkeitsinitiative funktioniert

Gesundheit am Arbeitsplatz Ergonomie ist für alle da: Wie der Sihoo Doro C300 die Gesundheit an einem sitzenden Arbeitsplatz unterstützt

Bevor wir uns dem Test des ergonomischen Bürostuhls Sihoo Doro C300 widmen, sollten wir uns einer wachsenden Gefahr am Arbeitsplatz bewusst werden, die viele von uns ignorieren: der sitzenden Lebensweise. In einer Welt, in der wir stundenlang vor Bildschirmen und an Schreibtischen sitzen, gehen die Folgen eines minderwertigen Bürostuhls weit über vorübergehendem Unbehagen hinaus.