Wohlbehalten in Stuttgart gefunden

Ein Polizeihubschrauber war am Samstagabend über Freudenstadt im Einsatz, um eine vermisste Person zu finden, die beginnende Demenz hat.

Freudenstadt - Die Besatzung suchte zwischen 21.13 Uhr und 22.26 Uhr das Gebiet nördlich und südlich der Bundesstraße 28 in Richtung Aach und Dornstetten und den Bereich entlang des Lombachs ab.

Am Boden beteiligten sich fünf Streifenwagen und ein Hundeführer mit Suchhund an dem Einsatz beteiligt.

Laut Polizeiangaben wurde die vermisste Person schließlich wohlauf am Sonntagmorgen gefunden, allerdings nicht in Freudenstadt, sondern in Stuttgart.