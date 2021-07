Wohl ziemlich einmalig am Kepler-Gymi

1 Kepler-Schule in Freudenstadt. Die Gymnasiasten haben den Abi-Stress jetzt hinter sich. Foto: Rath Foto: Schwarzwälder Bote

Bildung: 58 Jugendliche legen Abi ab

Die Abiturprüfungen am Kepler-Gymnasium in Freudenstadt sind geschafft. 58 Jugendliche waren mit Erfolg dabei. Wohl einmalig: Fünf Mal gab es eine glatte 1,0.

Der Notendurchschnitt liegt bei 2,2. Von Montag bis Mittwoch fanden am Kepler-Gymnasium die mündlichen Prüfungen statt. Unter dem Prüfungsvorsitz von Studiendirektor Hermann Kaupp legten die Abiturienten ihre Prüfungen ab. Im Endergebnis erzielten 18 Prüflinge (31 Prozent) eine Durchschnittsnote mit einer eins vor dem Komma, teilt die Schulleitung mitz. Fünf Prüflinge erreichten sogar eine 1,0, was laut Kaupp seines Wissen nach am Kepler-Gymnasium ziemlich einmalig sein dürfte.

Die Absolventen: Lara Antoski, Oliver Arapi, Katrin Armbruster, Sevim Avcu, Julia Bachmann, Nancy Bartuley, Rami Bejaoui, Liliane Benaziz, Diana Benz, Katharina Marie Bischoff, Alisa Böckle, Melanie Bogomolov, Carmen Bratulescu, Ollivian Colban, Nina Farkas, Lena Feuchter, Levin Finger, Simon Finkbeiner, Natalie Frey, Oliver Leon Frikel, Ralf Dieter Haas, Alina Heinzelmann, Marcel Helfenstein, Paul Hellstern, Helene Hellstern, Zino Hetzer, Valentin Huber, Anna Jakob, Hanna John, Ellen Kern, Michelle Vanessa Koch, Tim Krapfl, Daria Maria Magyar, Darline Meck, Phil Mosa, Roman Müller, Julian Sahner, Anna-Lena Sawall, Benedikt Schaber, Caroline Schier, Maximilian Luis Schlör, Janina Schwab, Abd-Alrahman Shqaer, Johannes Silzle, Luc Steinwand, Samuel Suchy, Paul Tebbe, Jacqueline Chantale Urbach, Maria Weizel, Mirjam Weller, Lea Alexandra Wickberg, Max Widmann, Erik Wiedemann, Joel Witzorky, Linda Wolff, Vanessa Wulfert, Judith Debora Wurster und Ayla Yildiz.