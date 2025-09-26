Wohl ab Sommer: Auf Schuttertäler Vereine kommen höhere Hallengebühren zu

In Schuttertal sollen die Nutzungskosten für Räumlichkeiten der Gemeinde steigen, wenn auch wohl erst ab Sommer. Die Räte plädierten dafür, zunächst mit den Vorsitzenden zu sprechen.
Die Hallengebühren der Schuttertäler Vereine sind seit dem Jahr 2007 unverändert. Bei der Sitzung des Gemeinderates im Bergdorfhaus Schweighausen haben die Mitglieder offen über eine Anpassung diskutiert. Einig waren sich alle Räte, dass eine Anpassung notwendig ist, gerade angesichts der angespannten Haushaltslage. Im Raum stehen derzeit 35 Prozent und eine Angleichung der Gebühren von Sport- und Kulturveranstaltungen. Ebenfalls einig waren sich die Räte, dass zuvor mit allen Vorsitzenden der betroffenen Vereine ausführlich gesprochen werden sollte.