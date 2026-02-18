Wohin mit dem Restmüll?: Damit der Müll weiterhin in Basel verbrannt werden kann

Für grenznahe Abfallkooperationen, insbesondere mit der Schweiz, könnte es bald Ausnahmegenehmigungen geben.
Wohin mit dem Restmüll aus dem Landkreis Lörrach? Bisher war die Antwort darauf immer klar: Die Kehrichtverbrennungsanlage in Basel bot sich schon aufgrund ihrer Nähe an. Etwa 36 000 Tonnen an Abfall passieren Jahr für Jahr die Grenze. Das entspricht einem deutschen Anteil von immerhin rund 15 Prozent am verbrannten Müll, der in der Schweizer Nachbarstadt zur Erzeugung von Fernwärme, Dampf und Strom genutzt wird.