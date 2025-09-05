Wohin mit Briefen und Paketen?: Die Lörracher vermissen eine „Hauptpost“

Dass die Postbank keine Postdienstleistungen mehr erbringt, hat sich noch immer nicht herumgesprochen. Beinahe im Minutentakt stehen irritierte Postkunden da. Eine Momentaufnahme.

„Wie bitte?!“ Die junge Frau mit Kinderwagen kann es kaum fassen, dass sie bei der Lörracher Postbank keine Pakete mehr aufgeben kann. „Ja, aber... Und wo gehe ich jetzt damit hin?“, sagt sie. Den Hinweis eines Bankmitarbeiters auf zwei nahe gelegene Postagenturen quittiert sie mit einem gezischten „So ein Sch... aber auch“ und macht kehrt. Den Griffbügel des Kinderwagens in der einen Hand, ein Päckchen in der anderen. Nur Sekunden später möchte ein Mann von den Bankmitarbeitern wissen, „wann die Post denn wiederkommt“.

Nur auf den ersten Blick sieht von außen alles aus wie immer: Das Posthorn-Logo ist aber noch auf einer Seite des Schildes zu sehen. Foto: Tim Nagengast Ständig stehen irritierte Postkunden im Raum So geht es nahezu im Minutentakt, als der Autor dieses Artikels eines späten Vormittags im Vorraum der Filiale des Geldinstituts weilt. Ständig geht die Tür auf und Menschen mit Paketen unter den Armen kommen herein. Manche halten kurz inne, andere gehen hinein, machen große Augen, schauen irritiert, murmeln etwas und gehen wieder.

Manche gehen bis hinter die Absperrung

Ein junger Mann allerdings nicht. Zielstrebig steuert er um das Absperrband herum und auf die große gelbe Wand zu, auf der in Postbank-Blau der „Wir bauen für Sie um“-Schriftzug zu lesen ist. Der Mann marschiert auch daran einfach vorbei, wohl um nachzusehen, ob da nicht doch noch irgendwo ein Postschalterchen versteckt sein könnte. Doch vergebens.

Bankfiliale wird als „Hauptpost“ wahrgenommen

Dass die Postbank-Filiale seit dem 12. August keine Postdienstleistungen mehr erbringt, hat sich offensichtlich noch immer nicht herumgesprochen. Aller Berichterstattung, allen Hinweistafeln, allen Flugblättern und Kundeninformationen zum Trotz. Die Wahrnehmung der Bankfiliale als „Lörracher Hauptpost“ ist in Teilen der Öffentlichkeit zementiert. Dabei gibt es in der Lerchenstadt bereits seit 17 Jahren keine echte Hauptpost mehr. Denn die Postbank hat außer der Namensverwandtschaft rein gar nichts (mehr) mit dem Gelben Riesen zu tun: Sie ist einfach eine Marke der Deutschen Bank AG.

Zwei Postagenturen als Ersatz in der Nähe

Der Autor dieses Artikels betätigt sich während seiner Beobachtungen übrigens auch selbst als Hinweisgeber und fängt einige Postkunden, die hereinkommen, gleich an der Tür ab, damit die Bankmitarbeiter ihren eigentlichen Aufgaben nachkommen können. Denn auch die im Raum stehende Hinweistafel, wo man seine Postgeschäfte nun erledigen kann, wird von vielen übersehen. Dabei gibt es in Steinwurfweite gleich zwei Postagenturen, die das volle Dienstleistungsprogramm anbieten.

Kostja Zeiser betreibt im Rewe-Center den „Box“-Kiosk samt Postagentur. Foto: Tim Nagengast

Postagentur im „Box“-Kiosk im Rewe-Center

Eine davon ist der „Box“-Kiosk im Eingangsbereich des Rewe-Centers am Alten Markt. Inhaber Kostja Zeiser hat einen eigenen Postschalter in seinem Geschäft, an dem sich alles erledigen lässt, was man von der Deutschen Post gewohnt ist. „Ja, es hat bei uns schon ein wenig angezogen“, berichtet Zeiser mit Blick auf den Kundenstrom. „Eigentlich hat es schon eine Woche vor Beendigung der Postdienstleistungen in der Postbank angefangen, dass mehr Kunden zu uns gekommen sind“, ergänzt Zeiser, der neben Lörrach auch ein Geschäft in Bad Säckingen betreibt. Er rechne damit, dass der Kundenzuspruch nach dem Ende der Sommerferien noch steigen werde.

Der „Kiosk 79“ samt Postagentur befindet sich im Haus Kirchstraße 17. Der Eingang ist allerdings zur Bahnhofstraße hin. Foto: Tim Nagengast

Postagentur im „Kiosk 79“ an der Kirchstraße

Alle Hände voll zu tun hat aber jetzt schon Hachem Younes. Er betreibt den „Kiosk 79“ an der Ecke Bahnhof-/Kirchstraße. Seit dem 15. Juli ist darin auch eine vollwertige Postagentur integriert. „Bei uns werden täglich zwischen 150 und 200 Pakete abgeholt“, sagt Younes und deutet auf die großen Paketstapel im Erdgeschoss seines Geschäfts. Auch in der Etage darüber lagert er Pakete und Päckchen ein, „ungefähr von der Hälfte der Lörracher Straßen“. Klar, dass der Bekanntheitsgrad der neuen Postagentur immer weiter steigt.

Kundenschlange bis auf den Gehsteig hinaus

„Seit dem ersten August schon zieht das hier voll an – aber das habe ich erwartet. Es war ja klar, irgendwo müssen die Leute ja ihre Postsendungen aufgeben oder Briefmarken kaufen können“, sagt der Betreiber des „Kiosk 79“. Es gebe Stoßzeiten, zu denen die Postkundenschlange bis hinaus auf den Gehweg reiche, sagt Younes, während er am Schalter eine Kundin bedient.

Manche vermissen die gute alte Bundespost

Diese macht sich danach im Gespräch mit dem Autor des Artikels ein wenig Luft. Immer sei sie gerne „zur Hauptpost“ gegangen. Früher am Bahnhofsplatz, dann in der Wallbrunnstraße. „Aber der Staat dachte halt damals, wenn er alles privatisiert, würde alles besser. Pustekuchen. Sieht man ja auch bei der Bahn – jeden Tag“, schimpft die ältere Dame, bevor sie ihres Weges geht.