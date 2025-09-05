Wohin mit Briefen und Paketen?: Die Lörracher vermissen eine „Hauptpost“

Dass die Postbank keine Postdienstleistungen mehr erbringt, hat sich noch immer nicht herumgesprochen. Beinahe im Minutentakt stehen irritierte Postkunden da. Eine Momentaufnahme.
„Wie bitte?!“ Die junge Frau mit Kinderwagen kann es kaum fassen, dass sie bei der Lörracher Postbank keine Pakete mehr aufgeben kann. „Ja, aber... Und wo gehe ich jetzt damit hin?“, sagt sie. Den Hinweis eines Bankmitarbeiters auf zwei nahe gelegene Postagenturen quittiert sie mit einem gezischten „So ein Sch... aber auch“ und macht kehrt. Den Griffbügel des Kinderwagens in der einen Hand, ein Päckchen in der anderen. Nur Sekunden später möchte ein Mann von den Bankmitarbeitern wissen, „wann die Post denn wiederkommt“.