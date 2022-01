Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an.

In wenigen Wochen sollen auch die Haushalte in Villingen-Schwenningen die Gelbe Tonne als Ersatz für den Gelben Sack erhalten. Das stellt Eigentümer und Hausverwaltungen aber vor einige Herausforderungen – insbesondere was die Unterbringung betrifft.