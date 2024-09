1 Jörg Brobeil Foto: Fotostudio Huonker

Jörg Brobeil ist einer der neuen Kreisräte. In einem Kurz-Interview berichtet er von seinen Gründen für die Kandidatur, und wofür er sich in dem Gremium stark machen möchte.









Link kopiert



Der Geislinger Gärtnermeister Jörg Brobeil (CDU) wurde bei den Kommunalwahlen am 9. Juni mit knapp 4300 Stimmen in den Kreistag gewählt. Die erste Sitzung des neuen Kreisgremiums findet am Montag, 16. September, von 18 Uhr an im Sitzungssaal des Landratsamtes statt.