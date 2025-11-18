Wörterbuchreihe: Cambridge Dictionary kürt parasozial zum Wort des Jahres

Mehr als ein Fan-Gefühl: Millionen Menschen fühlen sich Promis oder sogar einer KI so nahe, als wären es Freunde. Die Umschreibung dafür ist jetzt das Wort des Jahres.
London - Kennen Sie das Gefühl? Sie lesen ein Buch, schauen ein Film, hören ein Lied - und spüren eine Verbindung zu Hauptperson oder Inhalt? Hier kann es dann aufhören - muss es aber nicht. Es kann der Drang entstehen, dieser Bindung im Internet, in den sozialen Medien Ausdruck zu verleihen oder gar Kontakt aufzunehmen. Es entsteht eine einseitige "parasoziale" Beziehung zu Personen, die man gar nicht kennt.