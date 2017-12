Wörnersberg Wassergebühr bleibt beim alten Satz pro Kubikmeter

Laut der aktuellen Gebührenkalkulation, die Bürgermeister Reinhold Möhrle den Ratsmitgliedern vorlegte, könnten die Wassergebühren trotz der Einführung einer Konzessionsabgabe um 0,19 Euro pro Kubikmeter Wasser gesenkt werden. Der Gemeinderat folgte Möhrles Vorschlag, sie bei 2,60 Euro zu belassen. Als Grund hatte er anstehende Sanierungsmaßnahmen am Hochbehälter an- gegeben. Der Beitragssatz für den Anschluss an die öffentlichen Wasserversorgungsanlagen und die Versorgung von Grundstücken mit Wasser wird laut neuer Globalberechnung von drei auf 4,19 Euro je Quadratmeter angehoben und die neue Abwassersatzung von vier Euro pro Quadratmeter Geschosshöhe auf 1,86 Euro je Quadratmeter Nutzfläche für den öffentlichen Abwasserkanal und von 0,72 Euro pro Quadratmeter Geschossfläche auf 1,94 Euro je Quadratmeter Nutzfläche für den mechanischen Teil des Klärwerks abgeändert. Die Abwassergebühr wird zum 1. Januar 2018 gesenkt – von 2,50 auf 2,21 Euro pro Kubikmeter Schmutzwasser und von 0,41 auf 0,35 Euro pro Kubikmeter Niederschlagswasser. Alle Beschlüsse fasste der Gemeinderat einstimmig.