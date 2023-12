Wöhrle übernimmt Oskar Rüegg: Wildberger Firma wächst international

1 Der Hauptsitz der Wöhrle Gruppe ist in Wildberg. Foto: Thomas Fritsch

Die Wöhrle Gruppe mit Sitz in Wildberg hat zum 1. Dezember 2023 vollständig die Oskar Rüegg Holding AG mit Sitz in Jona (Schweiz) sowie deren Tochtergesellschaften (Schweiz / Bulgarien / Mexiko) übernommen.









Link kopiert



Mit dem Zusammenschluss beider Unternehmen entstehe ein globaler Spezialist für anspruchsvolle Stanzteile und Baugruppen, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens. Das 1921 gegründete Unternehmen Wöhrle steuerte in den letzten Jahren erfolgreich den Transformationsprozess zur E-Mobilität an seinen Standorten in Deutschland und der Slowakei an. Oskar Rüegg, seit 1891 in der Schweiz ansässig, entwickelte derweil neue Märkte an den Standorten Bulgarien und Mexiko.