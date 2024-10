Das Jugendcafé Hölzle bietet dieses Basketball-Training in Kooperation mit der Gruppe „On Fire“ an. Unter der Leitung von Bajram Gjigjani, einem ehemaligen Oberligaspieler und Besucher des Hölzle, entwickeln junge Sportbegeisterte im Alter ab zehn Jahren ihre Basketballfähigkeiten weiter.

Das Training findet jeden Freitag von 15 bis 16.30 Uhr in der Sporthalle der Hohenbergschule statt.

Bajram Gjigjani hat durch seine Zeit im Hölzle den Weg zum Basketball gefunden und möchte nun seine Leidenschaft und Erfahrung an die nächste Generation weitergeben. Das Hölzle war für ihn ein entscheidender Ort, denn dort hat er seine Liebe zum Basketball entdeckt und viel gelernt. Sein Ziel ist es, Jugendlichen die gleichen Chancen zu bieten und ihnen den Spaß am Spiel näherzubringen.

Das Basketball-Training richtet sich an alle, die Interesse am Basketball haben, unabhängig von ihrem bisherigen Leistungsniveau. Es sei wichtig, dass jeder die Möglichkeit habe, Teil des Teams zu werden und sich weiterzuentwickeln. Zusätzlich zum Training findet am Samstag, 26. Oktober, und Sonntag, 27. Oktober, ein Basketball-Camp statt. Die Teilnehmer erhalten ein umfassendes Programm mit Trainingseinheiten, Technikschulungen, Spielen und Verpflegung. Das Camp biete die Gelegenheit, die eigenen Fähigkeiten zu verbessern, und neue Freundschaften zu schließen. Die Anmeldung für das Camp ist im Jugendcafé Hölzle möglich. Interessierte können sich auch direkt an das Team von „On Fire“ wenden, um weitere Informationen zu erhalten.

Mit dieser Initiative fördern das Jugendcafé Hölzle und „On Fire“ die sportliche Betätigung und den sozialen Zusammenhalt in der Region. Basketball sei nicht nur ein Sport, sondern auch eine Möglichkeit, wertvolle Erfahrungen und Freundschaften zu knüpfen. Für weitere Informationen und Anmeldungen steht das Team des Jugendcafés Hölzle während der Öffnungszeiten zur Verfügung.