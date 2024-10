Wochenmarkt in Wolfach: Freude über Rückkehr aus dem „Exil“

Wochenmarkt in Wolfach

1 Wieder zurück: Der Wolfacher Wochenmarkt findet endlich wieder vor dem Rathaus statt. Foto: Lupfer

Sieben Monate musste Wolfachs Wochenmarkt in den Schlosshof ausweichen. Am Mittwoch kehrten die Stände erstmals zurück vor das Rathaus – zur Freude der Beschicker und Kunden.









Link kopiert



Wolfachs Wochenmarkt ist zurück im Herzen der Innenstadt. Nach dem Abschluss der Sanierungsarbeiten am Schlosstor und dem Ende der Ampelregelung ist die Zeit im Ausweichquartier Schlosshof zu Ende. Die Freude über die Rückkehr aus dem Exil war am Mittwoch beim ersten Wochenmarkt am angestammten Platz groß – auf beiden Seiten der Marktstände. „Wir sind froh, dass wir wieder da sind“, sagte Bernd Bräutigam, Seniorchef der gleichnamigen Gärtnerei aus Lahr, der direkt neben dem Stadtbrunnen Gemüse anbietet.