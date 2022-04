3 "Wie gut, dass es wieder einen Käsestand gibt", findet diese Kundin, die bei Walter Haberstroh einkauft. Foto: Kratt

Seit zwei Wochen locken die Markthändler nicht nur samstags, sondern auch wieder mittwochs mit ihren frischen Produkten auf den Muslenplatz. Auch wenn wie gewohnt weniger los ist als am Wochenende, fällt die erste Bilanz positiv aus.















Link kopiert

VS-Schwenningen - Einige Veränderungen sind mit der neuen Marktsaison in Schwenningen einhergegangen: Der Obst- und Gemüsestand Wagner von der Reichenau ist aus Altersgründen der Inhaberfamilie seit Anfang des Jahres nicht mehr auf dem Muslenplatz vertreten, und auch Familie Haaga hat mit ihrem Käsestand der Neckarstadt den Rücken gekehrt und ist seither nur noch in Villingen zu finden.

Käsestand Haberstroh ist seit acht Wochen vor Ort

Seit rund acht Wochen gibt es aber Ersatz: Walter Haberstroh aus Dunningen ist mit seinem Käsestand nun samstags und mittwochs vor Ort. "Ich bin bisher wirklich zufrieden", sagt Haberstroh, der unter anderem noch auf den Märkten in Trossingen und Donaueschingen seine zahlreichen Käsespezialitäten verkauft. Dass es mittwochs selten geschäftig zugeht, das sei normal, findet er, und das kenne er bereits vom Rottweiler Markt, auf dem er zuvor war.

Feinkost-Schmiede ist ganz neu in Schwenningen

Ganz neu in Schwenningen ist Vladislav Bedalev mit der Feinkost-Schmiede aus Friedrichshafen. Hier gibt es alles rund um eingelegte Oliven, Salami oder Feigen. Sein erster Eindruck nach zwei Wochen: "Es ist ein mega schöner Markt und ich fühle mich bisher sehr wohl." Beim Krämermarkt am verkaufsoffenen Sonntag sei er vor Ort gewesen, habe Kontakt zum Marktmeister Arno Laubis geknüpft und sei durch ihn auf den wöchentlichen Markt gekommen. Die Kommunikation zwischen Marktmeister und Beschickern laufe im Übrigen sehr gut: Laubis sei stets samstags und mittwochs vor Ort und erkundige sich bei jedem Händler. Glücklich zeigt Bedalev sich auch über seinen Standplatz vor der Treppe am Muslenplatz – hier sei die "goldene Mitte", habe man ihm gesagt, und das stimme auch.

Stammkunden kommen auch am Mittwoch

Hatten sich viele Händler in den vergangenen Jahren über die mangelnde Resonanz beim Mittwochs-Markt beklagt, ist die allgemeine Stimmung inzwischen besser. Zu Sefa Solmaz aus Schwenningen, der mit seinem Obst- und Gemüsestand schon seit 1996 vor Ort ist, kämen mittwochs sogar Stammkunden, die am Samstag keine Zeit hätten, berichtet der Inhaber. Und von Mai bis Ende August, wenn die Beerenzeit komme, sei auch unter der Woche mehr los. Solmaz hat vor einem Jahr seinen Standort gewechselt – auf eigenen Wunsch: Weil die Sonne vor der Treppe am Muslenplatz immer hineingeschienen habe, aber keine Sonnenschirme aufgestellt werden dürften, steht er nun vor dem Hosenshop.

Marktmeister wird gelobt

"Mittwochs ist es ruhiger, aber auch entspannter zum Einkaufen", sieht Stefan Glaser vom gleichnamigen Obst- und Gemüsestand von der Höri die Vorteile vom Mittwochsmarkt. Außer in der vergangenen Woche, kurz vor Ostern: "Da haben sie uns überrannt." Schon in der dritten Generation kann man zweimal pro Woche bei Glasers Stand in Schwenningen einkaufen. Für den Inhaber ist es selbstverständlich, dass er auch mittwochs vor Ort ist. Man sei mittlerweile eine "Clique" von fünf bis sechs Händlern, die mittwochs von Anfang April bis Ende Dezember kämen – manche Beschicker hingegen kämen mittwochs nur in der Hauptsaison. "Wenn es einen Markt gibt, sollten auch alle die ganze Zeit da sein", meint er. Die Regelung, dass alle Händler, die zweimal pro Woche kämen, beide Mal auch direkt am Muslenplatz stehen dürfen und sich die übrigen Richtung Hockenplatz verteilen, findet er sinnvoll. Mit dem Marktmeister zeigt sich Glaser zufrieden: "Er tut dem Markt gut und bemüht sich." Und auch wenn es derzeit mittwochs nur neun Stände sind, an denen eingekauft werden kann, sei dies mit einem Angebot aus Obst- und Gemüse, Käse, Fleisch, Wurst, Eiern und Kartoffeln sowie Blumen ein "tolles Grundprogramm".

Kritik an Händlern, die nur zur Hauptsaison kommen

Wilhelm Maier vom Schwenninger Schillerhof ist ebenso schon seit Jahrzehnten vor Ort auf dem Markt. Mit der Besucherresonanz am Samstag ist er sehr zufrieden, mittwochs gebe es noch mehr Potenzial. Trotzdem ist es für ihn selbstverständlich, auch unter der Woche vor Ort zu sein. "Wenn jeder meint, nur samstags zu kommen, dann ist der Markt am Mittwoch irgendwann tot." Ähnliches gelte für diejenigen Händler, die erst in der Hauptsaison ihre Zelte auf dem Muslenplatz aufschlagen: "Es ist nicht ganz in Ordnung, dass sie nur zum Absahnen kommen", findet Maier.

Info: Die Öffnungszeiten des Wochenmarkts

Der Schwenninger Wochenmarkt findet immer mittwochs und samstags von 6.30 bis 12.45 Uhr auf dem Muslenplatz statt.