Wochenmarkt in Rottweil: Das ist kein lästiges Übel

Foto: Otto Dass der Rottweiler Wochenmarkt aus der Innenstadt ausweichen muss, findet unsere Leserin Renate Nobel ungebührend.







Die Marktbeschicker sind das ganze Jahr für uns Verbraucher da. Dafür gebührt ihnen unser Dank und unsere Hochachtung. Doch von der Stadt werden sie hin und her geschickt wie ein lästiges Übel. Am Samstag mussten sie sich zwischen schon aufgebaute Weihnachtsmarktbuden zwängen, ich als Kunde des Wochenmarktes fand das eine Unverschämtheit. Ich fordere die Stadtverwaltung auf, den Wochenmarkt gebührend zu fördern. Er gehört in die Innenstadt und nicht auf den Parkplatz der Stadthalle.