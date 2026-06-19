Wochenende 26. bis 28. Juni: Zeltlager der Feuerwehrjugend in Burladingen

Der Feuerwehrjugend des Zollernalbkreises trifft sich zum Zeltlager auf der Alb. Zugleich feiern die Gastgeber das 40-jährige ihrer Nachwuchsabteilung.
Über 200 Mitglieder und Freunde der Burladinger Feuerwehr rüsten sich für das Wochenende 26. bis 28. Juni. Drei schwer arbeitsreiche Tage stehen bevor. Doch das ist nicht wichtig. Die Hauptsache ist, dass die Gäste sich wohlfühlen. Und hier in allererster Linie die Jugendfeuerwehren, die aus der gesamten Umgebung anreisen. 300 Mädchen und Jungs von auswärts werden zum Kreisfeuerwehrtag erwartet. Die Wahl des Veranstaltungsortes fiel nicht zufällig auf Burladingen. Die hiesige Nachwuchswehr wurde vor 40 Jahren gegründet. Sie feiert also Geburtstag.