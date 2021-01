Wochenend-Ausflügler in Albstadt Auswärtige Gäste sind weiterhin willkommen

"Wem soll ich zumuten, seinen Kopf in die Autos wildfremder Leute zu stecken?"

Was könnte die Stadt tun? Die neu entflammte Debatte, ob für die Nutzung von Loipen, Winterwanderwege, Parkplätze oder Zufahrten Gebühren erhoben werden sollen, führt nach Auffassung von Oberbürgermeister Klaus Konzelmann momentan nicht weit, weil sie nicht praktikabel sei – nicht zuletzt wegen Corona: "Wem bitte soll ich derzeit zumuten, dass er seinen Kopf in die Autos wildfremder Leute hineinsteckt?" Im übrigen wolle so ein gebührenpflichtiger Wintertourismus ordentlich organisiert sein – die Ausgabe von Billetts im Internet sei problematisch, denn wer dort zahle, habe dann auch den Anspruch auf einen Parkplatz, und die Barkasse vor Ort hätte womöglich endlose Staus zur Folge. Nein, von einem Wochenende aufs andere lasse sich das nicht organisieren.

Und mittelfristig, als Modell für die Zukunft? Darüber, so Martin Roscher, Leiter des Amts für Kultur, Tourismus und bürgerschaftliches Engagement, könne man nachdenken – allerdings nicht ohne zu berücksichtigen, was andere Gemeinden tun. Und vor allem nicht, ohne die Bürger zu fragen, ob sie das denn wirklich wollen. Denn so viel ist klar: Es gilt der Grundsatz der Gleichbehandlung: Nicht nur die Auswärtigen würden zur Kasse gebeten, sondern auch die Einheimischen.

Für den Augenblick bleibt die Stadt bei der Linie, die sie schon an den vergangenen Wochenenden verfolgt hat: Wanderparkplätze und Umgebung der Onstmettinger und Burgfelder "Hotspots" werden von der Stadt und der Polizei kontrolliert und im Falle, dass sie voll sind, für Auswärtige gesperrt – nur Anlieger dürfen noch passieren. Die dafür vorgesehenen Schranken werden vom kommenden Wochenende an von Security bemannt und nicht mehr von der Polizei, die anderes zu tun hat.

"Lassen wir die Kirche im Dorf – hier ist doch kein G7-Gipfel"

Verstärkung von den Göppinger Kollegen erhält sie gleichwohl, allerdings nicht, damit sie die Personalien jedes auswärtigen Besuchers aufnimmt, wie im Internet gefordert wurde. "Lassen wir die Kirche im Dorf", sagt Roscher. "Hier ist doch kein G7-Gipfel." Was dagegen selbstverständlich geschieht: Wer Zufahrten oder Rettungsgassen blockiert, erhält den ihm zustehenden Strafzettel.

Die "situativen" Maßnahmen sind das eine – aber wie sieht die längerfristige Strategie aus? Bis auf weiteres hat die Stadt ihre Tourismuswerbung stark eingeschränkt und versucht, die Medien – die Interesse am Albstädter Tourismus zeigen wie noch nie – abzuwimmeln. Aber natürlich tut sie das mit blutendem Herzen, denn momentan – siehe oben – geschieht all das, was man sich seit Jahren erhofft, nur kommt es furchtbar ungelegen. In Zukunft aber wird man genau auf die Touristen angewiesen sein, die man jetzt nicht brauchen kann – Albstadts Hotellerie und Gastronomie ist nur zu klar, was der durch die Pandemie generierte Trend zur Telekonferenz für die Übernachtungszahlen der Geschäftsreisenden bedeutet: Sie werden immer weiter schrumpfen.

Die Schlittenfahrer dieses Winters aber könnten die Sommergäste von morgen werden; also sollte man sie bei Laune halten und sich eventuell auf steigende Bedarfsgrößen einrichten. Park-and-Ride am Ebinger Bahnhof mit anschließendem Umstieg aufs E-Bike wäre eine zeitgemäße Zukunftsvision; allerdings wird noch einige Zeit vergehen, bis die Regio­Stadtbahn fährt, und so lange muss man mit viel Individualverkehr an den Wochenenden rechnen. Das bedeutet unter anderem größere Wanderparkplätze: Mittelfristig kämen die zwei auf dem Neuweiler und am Onstmettinger Skilift Ruchtal für eine Erweiterung in Betracht – der am Flugplatz Degerfeld steht dank der Kulanz des LSV, der momentan nicht fliegen darf, schon jetzt zur Verfügung und schafft Entlastung.

Als nicht realisierbar betrachtet der Oberbürgermeister dagegen den Vorschlag von WSA-Stadtrat Thilo Frizenschaf, die Loipentrassen so zu modifizieren, dass sie ein paar Parkplätze mehr berühren. "Da ist überall privater Grundbesitz – ohne das Einverständnis des Eigentümers kann ich keinen Meter Loipe über seinen Acker legen. Vor 30 Jahren hätte man das vielleicht noch gemacht. Heute geht das nicht mehr."