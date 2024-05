1 Das Wetter bleibt auch in der letzten Maiwoche durchwachsen mit vielen Wolken, Regenschauern und manchmal auch sonnigen Stunden. Foto: dpa/Thomas Schulz

Der Mai geht in diesem Jahr zu Ende, wie er begonnen hat: durchwachsen, mit einem Mix aus Sonne, Wolken Regen und Gewittern. In die Wetter-Analen wird der 5. Monat des Jahres 2024 jedenfalls nicht als Vorzeige-Wonnemonat eingehen.









Link kopiert



Nach starken Regenfällen am Sonntag (26. Mai) vor allem im Norden müssen sich die Menschen in Deutschland auch am Montag (27. Mai) vielerorts wieder auf Gewitter und Regenschauer einstellen. Laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach sollen am heutigen Tag vom Süden und der Mitte Deutschlands kräftige Schauer und Gewitter über das Land ziehen.