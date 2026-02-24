Wochen gegen Rassismus in Horb: „Engel der Kulturen“ hat eine Botschaft

Die Internationalen Wochen gegen Rassismus stehen in diesem Jahr unter dem Motto: „100 Prozent Menschenwürde. Zusammen gegen Rassismus und Rechtsextremismus“.
Die Internationalen Wochen gegen Rassismus beginnen in diesem Jahr in Horb bereits am 1. März mit einer Führung durch die Ausstellung „Man muss das Kind doch irgendetwas lernen lassen“ im Museum Jüdischer Betsaal und enden am 26. April mit einem Besuch auf dem jüdischen Friedhof in Rexingen. Dort begibt man sich auf eine Zeitreise mit „In Stein gemeißelte Lebensspuren“.