Wochen gegen Rassismus in Horb: „Engel der Kulturen“ hat eine Botschaft

Die Internationalen Wochen gegen Rassismus beginnen in diesem Jahr in Horb bereits am 1. März mit einer Führung durch die Ausstellung „Man muss das Kind doch irgendetwas lernen lassen“ im Museum Jüdischer Betsaal und enden am 26. April mit einem Besuch auf dem jüdischen Friedhof in Rexingen. Dort begibt man sich auf eine Zeitreise mit „In Stein gemeißelte Lebensspuren“.

Die deutschlandweite Aktion steht in diesem Jahr unter dem Motto: „100 Prozent Menschenwürde. Zusammen gegen Rassismus und Rechtsextremismus“. Es ist ein interessantes Spektrum, das man mit diesem Motto abdeckt und entsprechend breit haben die Horber Verantwortlichen von der Katholischen Erwachsenenbildung (KEB), der Caritas und des Rexinger Synagogenvereins ihr Programm aufgestellt.

Von Stadt enttäuscht

Maßgeblich dafür verantwortlich waren Iris Müller-Nowack (KEB), Nora-Christin Braun (Caritas) und Andrea Gallert vom Synagogenverein, die im Pressegespräch bedauerten, dass sich die Stadt Horb in diesem Jahr von dieser Aktion zurückgezogen hat und lediglich einen Sachkostenzuschuss von 150 Euro gewährt.

„Wir finden es sehr schade, dass sich die Stadtverwaltung ausgerechnet in Zeiten bestimmter politischer Strömungen nicht mehr verpflichtet fühlt, die Internationale Wochen gegen Rassismus zu unterstützen und uns zur Seite zu stehen“, machten die drei Programmverantwortlichen ihre Enttäuschung deutlich.

Politische Meinungsbildung

Mit Blick aufs diesjährige Programm wird recht schnell klar, dass politische Meinungsbildung kein Wellness-Programm ist, wie es Iris Müller-Nowack so treffend formulierte. Ihrer Meinung nach ist gerade die Auseinandersetzung mit den unterschiedlichsten Themenbereichen, die in diesem Jahr vom offenen interreligiösen Dialog bei der Veranstaltung „Religion? All you can ask!“ über die Erinnerungen an jüdisches Leben in Horb bis zu Gedanken zum „assistierten Suizid oder wie wir mit Sterbewünschen gut umgehen“ reichen, wichtig, um sich in der sich ständig veränderten Polit-Landschaft positionieren zu können.

Angebote für die Jugend

Richten sich einige Angebote gezielt an Erwachsene, so werden natürlich auch die Kinder und Jugendlichen bei der Angebotsvielfalt mit einbezogen. Mit der generationenübergreifenden Aktion „Der Engel der Kulturen“, stilisiert durch die Weltkugel, die an drei Stellen durch den Stern des Judentums, das Kreuz der Christen und den Halbmond des Islams gebrochen ist, möchte man ins Gedächtnis rufen, dass wir alle Geschwister sind. Der Stern lädt ein, ihn kreativ zu füllen und dabei seiner Fantasie freien Lauf zu lassen. Auch das gemeinsame Kochen, das unter dem Leitgedanken „Fair Kochen und über den Tellerrand schauen“ steht, richtet sich an die ganze Familie.

In einem weiteren Ansatz wird die Frage: „Was braucht es, damit ein Ort zur Heimat wird?“ zuerst filmisch und dann im direkten Dialog mit Betroffenen beleuchtet.

Der Berthold-Auerbach-Literaturkreis lädt zudem zur Lyrik-Performance und Werkstattgespräch mit Alieren Renkliöz aus Tübingen unter dem Titel „Wenn der Stift beim Schreiben bricht“ – „Gedichte gegen den Faschismus“ ein.

Insgesamt also wieder eine spannende Sammlung, die mehr als nur Einblicke und Impulse zu aktuellen, bildungspolitischen Themen gibt.

Eine Programmübersicht

Weitergehende Informationen zum Programm mit Kurzbeschreibung, Veranstaltungsort, Datum und Uhrzeit und kann man auf der Homepage: www.KEB-Freudenstadt.de unter der Rubrik: Veranstaltungen, Gesellschaft und Politik finden.