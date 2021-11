1 Lucas Finkbeiner kehrt beim SV Wittendorf wieder zurück zwischen die Pfosten. Foto: Eibner

SV Wittendorf – SC 04 Tuttlingen (Samstag, 14.30 Uhr) Nach dem Punktgewinn vom vergangenen Wochenende beim SV Nehren beginnen mit der Partie gegen den SC Tuttlingen die Wochen der Wahrheit für den SV Wittendorf. Wochen der Wahrheit deshalb, da die Mannschaft von Stefan Jäkle und Christian Braun zum Abschluss der Vorrunde in den kommenden drei Wochen ausnahmslos auf Mannschaften trifft, die auch um den Klassenerhalt ringen. Punkte gegen diese Mitbewerber zählen doppelt und vor allem zu Hause wäre mal wieder ein Sieg von Nöten.

Soweit die Theorie. Mit den wichtigen Partien gegen Darmsheim, Rottenburg und Mühlheim (erste Rückrundenpartie) endet und beginnt die zweite Saisonhälfte. Danach wird sich zeigen, mit welcher Ausgangsposition die Wittendorfer nach der Winterpause starten werden.

Dagegen kann der Gegner der Wittendorfer am Samstag, der SC Tuttlingen, das Spiel wesentlich entspannter angehen. Die Tuttlinger haben acht Punkte mehr auf ihrem Konto und belegen aktuell den zwölften Tabellenplatz. Zuletzt waren die 04er gegen Mühlheim und die Rottenburger erfolgreich. Davor mussten sie vier Spiele hintereinander den Platz als Verlierer verlassen. Gefährlichster Akteur auf Seiten der Tuttlinger ist Carlo Hehl mit zehn Treffern.

Wittendorfs Co-Spielertrainer Christian Braun schätzt die Tuttlinger als spielstarke Mannschaft ein, die vor allem zu Hause ihre Punkte geholt hat. Auswärts war sie in Trossingen und zuletzt beim FC Rottenburg siegreich. Seine Mannschaft, so Braun, werde die Partie nur erfolgreich gestalten, wenn sie wieder so wie in Nehren kämpferisch und läuferisch alles abrufen werde. "Wenn bei uns dann noch das Glück des Tüchtigen dazu kommt und wir unsere Chancen nutzen, ist ein Dreier für uns drin", so Wittendorfs Torjäger.

Personell wird Lucas Finkbeiner zwischen den Pfosten wieder Spielpraxis bekommen und Marvin Kaupp ablösen. Für Dennis Tinnefeld und Simon Spissinger, die seit wenigen Wochen wieder mittrainieren, kommt das Spiel weiterhin noch etwas zu früh. Robin Schillinger wird aufgrund seiner Rot-Sperre noch drei Spiele fehlen. Der Einsatz von Nico Schillinger, Kai Totzl und Radion Eckert, die unter der Woche im Training fehlten, ist noch fraglich.