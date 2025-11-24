Woche voller Inklusion: Kinder mit und ohne Behinderung genießen gemeinsame Ferienauszeit

Der Verein Erste Hilfe Ortenau hat in Lahr eine inklusive Ferienauszeit organisiert – für Kinder mit und ohne Behinderung. Dabei gab’s viel Bewegung und kreative Projekte.

Mit strahlenden Gesichtern, stolzem Applaus und einer berührenden Abschlussfeier endete die inklusive Ferienfreizeit „Zirkus Wirbelwind“ von Erste Hilfe Ortenau. In den Herbstferien wurde in der Mehrzweckhalle im Bürgerpark jongliert, balanciert und gelacht – und vor allem gemeinsam gelebt, was Inklusion bedeutet: miteinander statt nebeneinander. Darüber berichtet der Verein in einer Pressemitteilung.

Die Kinder zeigten ihreKunststücke beim Fest Zwölf Kinder mit und ohne Behinderung erlebten dort eine Woche voller Bewegung, Kreativität und Gemeinschaft. Dank eines außergewöhnlich hohen Betreuungsschlüssels konnten sie individuell begleitet und in ihren Stärken gefördert werden, heißt es in der Mitteilung. Unter der pädagogischen Leitung von Marina Irslinger, Heilpädagogin und Familiencoach, entstand ein Ort, an dem Vielfalt, Freude und Zusammenhalt spürbar waren.

Zirkuspädagoge Ivo Ecknig begeisterte die Kinder mit Akrobatik – vom Kugellaufen bis zum Tellerdrehen. Auch „Spuki“, das kleine Feriengespenst, sorgte mit Witz und Charme für herbstliche Magie. Neben den Zirkusübungen standen Basteln, Kürbisschnitzen, Bewegungsspiele und gemeinsame Mahlzeiten auf dem Programm – unterstützt von zahlreichen Gastronomiebetrieben aus Lahr und Umgebung. Teilgenommen hat etwa das „Haus am See – Im Original“, der Schlemmertreff, die Pizzeria Zum Hirschplatz, das Ristorante Le Gusto sowie das Restaurant Dionysos, die die Kinder mit abwechslungsreichen Gerichten kostenfrei verwöhnten. Auch Edeka Kohler aus Oberweier, der Früchtedienst Mussler und der Bauernhof Santo aus Meißenheim trugen mit frischen Lebensmitteln und Obstspenden zu einer gesunden und genussvollen Woche bei.

Besonders wertvoll waren die vielen Begegnungen im Alltag. Beim Spielen oder Basteln entstanden spontane Gespräche mit Fragen wie „Warum spricht das Mädchen so anders?“ oder „Warum kann der Junge nicht laufen?“. Es waren Fragen, die laut Mitteilung offen und empathisch beantwortet wurden – und so halfen, Berührungsängste abzubauen und echtes Verständnis füreinander zu entwickeln. Beim Abschlussfest präsentierten die Kinder schließlich stolz ihre Kunststücke vor Eltern, Sponsoren und Partnern.

Ein großer Dank gilt laut Mitteilung dem engagierten ehrenamtlichen Betreuerteam, das mit Herz, Geduld und Begeisterung den Alltag der Kinder bereicherte, sowie allen Sponsoren und Partnern, die dieses Herzensprojekt möglich gemacht haben – darunter die Stadt Lahr, die Julabo-Stiftung, die Rubin Mühle und die Firma SK Solution aus Ringsheim. Ein besonderer Dank gelte außerdem Hausmeister Özkan Duru, der mit seinem Humor, seiner Hilfsbereitschaft und großem Einsatz im Hintergrund für einen reibungslosen Ablauf sorgte und bei Kindern wie Team gleichermaßen beliebt war.

Marina Irslinger von Erste Hilfe Ortenau betont in der Mitteilung: „Inklusion bedeutet für mich, dass sich jedes Kind frei entfalten darf und akzeptiert wird, wie es ist – unabhängig von Fähigkeiten oder Einschränkungen.“

Nächste Ferienfreizeit

Die Ferienfreizeit „Zirkus Wirbelwind“ des Vereins Erste Hilfe Ortenau soll in den Pfingstferien 2026 fortgesetzt werden. Kontaktmöglichkeiten bestehen per Mail an veranstaltungen@erstehilfe-ortenau.de oder auf der Webseite unter www.erstehilfe-ortenau.de/ferienspass-fuer-kinder.