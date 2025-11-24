Woche voller Inklusion: Kinder mit und ohne Behinderung genießen gemeinsame Ferienauszeit

Der Verein Erste Hilfe Ortenau hat in Lahr eine inklusive Ferienauszeit organisiert – für Kinder mit und ohne Behinderung. Dabei gab’s viel Bewegung und kreative Projekte.
Mit strahlenden Gesichtern, stolzem Applaus und einer berührenden Abschlussfeier endete die inklusive Ferienfreizeit „Zirkus Wirbelwind“ von Erste Hilfe Ortenau. In den Herbstferien wurde in der Mehrzweckhalle im Bürgerpark jongliert, balanciert und gelacht – und vor allem gemeinsam gelebt, was Inklusion bedeutet: miteinander statt nebeneinander. Darüber berichtet der Verein in einer Pressemitteilung.